После утечки видео свое слово сказала и мать погибшей модели

По словам режиссера, цель фильма была воспитательная, в основу легли реальные истории реальных людей, личный опыт. История Диджюнайтите была снята одна из первых. Видео - всего 5 минут, девушка рассказывает, как начала употреблять наркотики еще до 18-летия.

К сожалению, DELFI не может показать видео, из-за действия закона о защите несовершеннолетних от неблагоприятной информации.

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Видео было передано в Клайпедскую окружную прокуратуру, где расследуют обстоятельства смерти девушки.

Девушка на видео признала, что не хочет говорить об этой проблеме с родителями, однако если у нее будут свои дети, она обязательно расскажет им, как они действуют на человека.

"Мне известно их мнение (родителей – прим. автора), они относятся скептически. Что бы я им ни говорила, эх отношение не изменится, поскольку все наркотики уравнивают. трудно объяснить незнакомому с этим человеку, ничего не знающему человеку, который просто слышал, но сам ничего не знает об этом, – рассказывает девушка. – В школе никто не просвещал, просто забивали в голову, что это плохо, это тебя погубит. Но конкретной информации, отдельно по разным наркотикам – как действует – не было".

Режиссер называет себя близким другом Диджюнайтите. Он утверждает, что создавал этот фильм, поскольку в Литве нет никакой информации для подростков на эту тему.

"Я просто хотел поднять вопрос отсутствия информации на эту тему, в школах нет постоянного и систематического просвещения. Часто молодежи просто говорят, что наркотики - это очень плохо, но молодежь пробует их и не сразу замечает побочный эффект, потом переходит на более крепкие наркотики и не может объективно оценить последствия, возможный вред", - сказал режиссер.

"СМИ представляет Довиле ангелом, который никогда ничего не употреблял. Но это не так. Довиле была очень хорошим человеком, в человеческом плане, она на самом деле была ангелом. <...> Другой важный момент – у Довиле было немало проблем с матерью, у нее не было семьи, не на кого было опереться. Мне тяжело об этом говорить сейчас, но я чувствовал бы себя еще хуже, если бы видео пролежало в столе 10-15 лет", - так он объяснил свое решение поделиться записью.

Дядя Довиле Арунас, с которым связались журналисты, сказал, что никогда не слышал ничего подобного, что ему сестра не говорила о том, что у Довиле проблемы с наркотиками.

Мать Довиле Дайва отреагировала на видео так: "Мне кажется странным, что видео появилось именно сейчас? Почему этот режиссер прячется? Если он говорит правду, то может назвать себя. Мне это напоминает атаку, поскольку мы, близкие Довиле, в последнее время предаем огласке многие данные, материалы следствия. Кажется, это атака против нашей семьи. Довиле уже нет, и она не может ничего сказать в свою защиту, но есть ее семья, и мы обязаны сделать это". Она уверяет, что все это ложь и клевета, что Довиле не употребляла наркотики.