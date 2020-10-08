После ультиматумов Лукашенко – беспокойная весть из Беларуси: остановлена выдача виз

"В данный момент прием документов на получение виз как в посольстве, так и визовых центрах приостановлен", – сказано на сайте посольства Литвы.
Такие меры посольство предприняло после того, как белорусский режим потребовал сократить количество работников с 25 до 14 человек. Из Беларуси для консультаций формально отозвали и посла.
Сразу появились разговоры о том, что белорусам не удастся получить литовские визы, однако МИД заверил Delfi, что с дипломатическим кризисом это не связано – сейчас в посольстве, находящемся в Минске проводят обновление системы, в консульстве в Гродно и в визовых центрах визы еще можно получить. Эти работы займут один день, потом виды будут выдавать и в Минске.
"Консульство Литвы в Гродно и сотрудничающие с ним визовые центры в Беларуси принимают заявления на получение виз. По причине обновления систем прием заявлений в визовых центрах, сотрудничающих с посольством Литвы в Минске, остановлен на один день", – информировал МИД.
Напомним, что дипломатический кризис обострился на прошлой неделе, после того, как представитель МИД Беларуси Александр Глаз отметил, что "по причине деструктивной деятельности" посольствам Литвы и Польши предложили сократить количество персонала до 9 октября 2020 года.
Белорусский режим уже два месяца обвиняет несколько стран, включая Литву, в недружественных действиях. Литва, как и другие страны ЕС, объявили санкции режиму Александра Лукашенко. Напомним, что после президентских выборов, которые были признаны недемократическими, в стране начались протесты. Протесты продолжаются до сих пор. Власти применяют грубую силу и насилие в отношении протестующих.
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