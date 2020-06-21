Началось с онемения

Прошедшие выходные были очень печальными для Эрнестаса из Паневежиса. Он узнал, что его отчим, Владас, лесничий, в течение недели лечился в Паневежской республиканской больнице и впал в кому. Причиной комы стал клещ.

48-летний пациент попал в руки врачей неделю назад, когда однажды утром внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина понемногу перестал чувствовать ноги. Онемение распространялось по телу, пока Владас больше не мог поднимать даже руки. У пациента, доставленного в больницу, изначально подозревался инсульт.

Но через пару дней он уже не мог даже звонить по телефону - его пальцы и руки немели. Оказалось, что у Владаса клещевой энцефалит. В конце концов он впал в кому.

По словам пасынка, отчим долгое время работал в лесу и часто говорил, что его клещи очень любят - за пару месяцев его кусали 16 раз. Однако для прививки от клещевого энцефалита лесник не находил ни денег, ни времени.

"В начале он страдал тошноты и онемения конечностей. Я не знаю подробностей того, что произошло дальше в больнице, потому что пациентов нельзя посещать во время карантина. Пока мы ждем, что будет дальше - пока он в глубокой коме", - сказал Эрнестас.

Число больных растет

По данным Центра инфекционных болезней и СПИДа, от клещевого энцефалита ежегодно умирает 2-3 человека. В 2019 году зарегистрировано 6 таких случаев, средний возраст умерших - 72 года, никто из них не был привит.

Вызываемые укусом клеща болезнь Лайма и клещевой энцефалит в этом году встречаются еще чаще.

"Неизвестно, что привело к этому: может теплая ранняя весна, или карантин, во время которого люди больше гуляли на природе, но отдельных случаев упомянутых заболеваний за последние пять месяцев, безусловно, больше, чем в то же время в прошлом году.

Болезнь Лайма в этом году уже была диагностирована у 20 жителей Паневежского региона, в прошлом году - 16. В апреле и мае у 4 человек был выявлен клещевой энцефалит, а в прошлом году на протяжении всей весны не было ни одного случая", - сказала Довила Браинскене, заведующая в Паневежском отделении инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения.

Болезнь Лайма в округе была зарегистрирована уже в январе и феврале этого года. Правда, оно могла появиться, если насекомое укусило осенью.

"Популяция этих существ сильно зависит от теплой осени, теплой весны. Поскольку природные условия сейчас особенно благоприятны для клещей, они находятся на подъеме, их становится больше. А Паневежский край покрыт лесами, здесь много лиственных деревьев. В нашем округе больше всего клещевых заболеваний", - подчеркивает Д. Браинскене.

По ее словам, в этому году реальная статистика вызываемых клещами заболеваний может стать ясной в будущем, потому что во время карантина, пока было труднее попасть к врачам, возможно, некоторые не обращались к ним, даже если они чувствовали себя странно.