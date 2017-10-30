"На мой номер приходила масса сообщений со словами поддержки, они приходили со всего мира. Были и угрозы. Но с ними все просто – все такие сообщения передаю в полицию", – признался дизайнер.

Интервью со Статкявичюсом на портале "Спутник" появилось в минувший понедельник после обеда. В нем из уст дизайнера слышались горькие слова в адрес Литвы. По словам Юозаса, "положение в Литве изменится только тогда, когда сменится вся власть, включая президента", "происходящее в Литве невозможно терпеть", "Россия - моя любимая страна, я ее обожаю", "вокруг нас одни враги. Поляки – враги, русские – враги, латыши – враги", "за 27 лет независимости в Литве ничто не изменилось". Это лишь несколько высказанных дизайнером в интервью фраз.

В интервью для передачи Nuo... Iki... Юозас Статкявичюс рассказал, что дал интервью "Спутнику" больше месяца назад.

Он рассказал обстоятельства, при которых было дано это скандальное интервью, когда он поздно вечером возвращался домой. "Представители этого портала звонили мне больше 10 раз – я ответил, поскольку уже не выдержал. Я не только не понял, откуда мне звонят, но даже, честно говоря, не услышал. Много спрашивали о спектаклях, театре", – рассказал Юозас.

В интервью Nuo... Iki... он сказал, что получил хороший урок. "Сейчас я уже вынес урок, остается принести извинения, – сказал Юозас. – Приношу искренние извинения, я не понял, с кем говорю. Слова были преувеличены и вырваны из контекста".

Извинился и в социальной сети

Как только на LNK появился анонс передачи с Юозасом Статкявичюсом, дизайнер извинился за инцидент в социальной сети.

"Все с самого утра до вечера спрашивают меня! Но я сейчас напряженно и ответственно работаю, мне дорога каждая минута! Итак еще раз отвечаю всем, кто читает фейсбук. ИЗВИНИТЕ МЕНЯ, искренне говорю, я не понял, с кем разговаривал, я был наивен, мной воспользовались! Можете злиться на меня, сколько хотите! Только очень прошу, не ругайтесь между собой! Нас и без того немного! Я благодарен всем тем, кто меня понял и поддерживает! Вас так много! Работаю по-черному! Чтобы презентация коллекции была совершенной, жду Вас всех!", – написал Статкявичюс в фейсбуке.