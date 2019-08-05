DELFI получил обращение троих членов Союза стрелков – Гедиминаса Армонавичюса, Ритиса Непаса и Кястутиса Маркявичюса - к командующему Союзом стрелков полковнику-лейтенанту Гинтарасу Коризне в связи с "публичными действиями Ремигиюса Шимашюса, направленными против литовских офицеров, основателей государства и его защитников".

По оценке этих трех членов Союза стрелков, "Шимашюс, не углубляясь в исторический период и контекст, вместе с заинтересованными лицами, такими как Ренальдас Вайсбродас, Андрюс Куликаускас, проводит операцию по клевете на историю Литвы и ее уничтожению".

"Когда автор инициативы переименования аллеи К.Шкирпы Вайсбродас занимал пост исполнительного директора Еврейской общины Литвы, в Вильнюсе открыли памятную доску Аббе Ковнеру – участнику убийства в деревне Канюкай. Эта памятная доска была открыта в здании Общины евреев Литвы в марте 2018 года. Председатель общины Фаина Куклянски заметила, что для местных евреев Ковнер - подпольщик вильнюсского гетто, смелый партизан, мститель, поэт.

Когда Шимашюс был министром, он участвовал в открытии памятной доски Менахему Бегину, инициатору взрыва в King David hotel в Иерусалиме, в котором жили гражданские лица из Великобритании. Поэтому возникает вопрос, дает ли тот факт, что он передал бывшее помещение Движения либералов в центре Вильнюса стрелкам ему статус неприкосновенности и полную свободу действий, даже если они антигосударственные?", – вопрошали подписавшие документ лица.

По их оценке, "Шимашюс не достоин звания стрелка и его надо исключить из рядов Союза стрелков".

Вайсбродас сказал, что даже не знает, как реагировать на такие заявления: "Это возмущение людей и попытка вместо того, чтобы говорить о сложной истории, поднимать вопросы другого государства. Мне это кажется признаками незрелости – попыткой прятаться за чужими именами. Мне это кажется странным".

Командующий союзом стрелков Коризна сказал, что он этого обращения не получал.

"Самое интересное, что вы его получаете раньше меня. В таком случае эти люди сами нарушают правила Кодекса этики стрелков", – заметил Коризна.

Однако он не скрывал, что в организации возникли дискуссии по вопросу оценки деятельности Шимашюса. Правда, он заметил, что в основе этих дискуссий лежат эмоции, а не аргументы. Коризна сказал, что в почетный суд может обращаться любой стрелок. По данным Коризны, почетный суд никакого обращения по вопросу Шимашюса не получал.