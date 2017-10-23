Эту тенденцию отражает и статистика – в 2016 г. больше всего пешеходов (26) погибло на дорогах именно в октябре. Мало того, пешеходы - самые уязвимые участники движения – в 2016 г. они составляли 36,7% от общего числа людей, погибших на дорогах Литвы.

18 октября, в 7.50 ч. на ул. Жальгирё в Вильнюсе был насмерть сбит 60-летний мужчина. Он переходил через дорогу на красный свет, когда его сбил автомобиль Alfa Romeo, которым управлял трезвый 27-летний мужчина.

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Инструктор автошколы Autoeksternas Тадас Ляховичюс сказал, что существенная ошибка, по которой произошло это несчастье – пешеход шел через дорогу на красный свет.

"Вся ответственность за такое поведение ложится на пешехода. Водитель авто руководствуется правилами и знает, что на зеленый он может ехать. Если он будет ехать излишне осторожно, будет тормозить, то в него врежутся те, кто едет сзади. Конечно же, водитель должен предвидеть такую вероятность, что кто-то может выйти на дорогу", – сказал он.

Очевидцы ДТП рассказали, что часто видели как этот мужчина ходил в скупку металла рядом с перекрестком. По их словам, он и прежде неосторожно вел себя на дороге. Возможно, мужчина вел асоциальный образ жизни.

"Такие люди часто не заботятся о своей безопасности, ведут себя непредсказуемо. Быть может, это прозвучит жестоко, но некоторые как раз хотят в холодное время получить травму, чтобы пролежать какое-то время в больнице. Я думаю, ни для кого не секрет, что иногда так делают", – предположил Ляховичюс.

Он уверен, что в данной ситуации водитель Alfa Romeo ничего не мог поделать, но в будущем он рекомендует около пешеходных переходов сбавлять скорость. "Если он ехал на максимальной допустимой скорости на зеленый свет, то ничего ему не скажешь. Однозначно, это не его вина", – сказал инструктор.

Представитель ПУ Regitra Ингрида Куорите подчеркнула, что пешеходы - самые уязвимые участники движения, поэтому на дороге для их безопасности надо делать все возможное. По ее словам, Очень важно, как водители себя ведут перед пешеходными переходами и перекрестками. В таких местах надо быть предельно осторожными и выбирать безопасную скорость, иначе невозможно оценить ситуацию и реагировать на нее.

"Обязательно ехать внимательно. Оцените, какой перед вами перекресток, какая на нем ситуация, какая ситуация рядом с ним – какое дорожное покрытие и его состояние, особые обстоятельства, какая видимость. Также посмотрите вперед, направо, налево. Только если вы видите, что не мешаете другим участникам движения, переходите через дорогу", – предупредила Куорите.

Собеседница подчеркнула, что перед перекрестками важно, чтобы водитель не спешил и не превышал допустимую скорость. Он должен при любых обстоятельствах своевременно пропустить участников движения, у которых есть право первенства, если надо - остановиться, следить за сигналом светофора, дорожными знаками, указаниями регулировщика.

В 73 пункте ПДД сказано, что зеленый сигнал светофора разрешает движение, мигающий зеленый свет разрешает движение и предупреждает, что время истекает, вскоре загорится запрещающий свет. Желтый - запрещает и предупреждает, что загорится другой свет.

Желтый и красный вместе запрещают и предупреждают, что скоро загорится зеленый, а мигающий желтый разрешает движение и предупреждает, что пешеходный переход не регулируется.

Согласно ПДД, в темное время суток или при плохой видимости пешеходы должны иметь при себе отражатель, светоотражающий жилет или фонарь.

Пешеход может выходить на проезжую часть только тогда, когда оценит расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость и выяснит, что переходить дорогу безопасно.