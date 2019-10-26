После трагедии врачи говорят о сложной ситуации: не хватает помощи психологов

Глава Литовского союза врачей Живиле Гудлявичене рассказала о больших нагрузках.

"Я думаю, надо решать проблемы. В первую очередь потому, что о них говорим не первый год. Союз для того и создавали, чтобы поднять эти вопросы. Раньше говорили, что все хорошо, система работает, пациентам предоставляют помощь, но о проблемах молчали. Я думаю, надо говорить о таких случаях. Нужна превенция, чтобы такие случаи не повторялись.

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В таких случаях, больше чувствуется поддержка, чем давление. Да, есть всякие комментарии, вроде тех, опять они чего-то требуют. Опять чего-то мало... Конечно, это единичные случаи, но это вершина айсберга. Это потрясло не только врачей, но и других людей, даже пациентов. Они в шоке, об этом враче были хорошие отзывы", – сказала она.

"Отношение общества изменилось. Раньше говорили, опять эти взяточники чего-то требуют. Мы два года говорили, что мы - не взяточники. Нельзя лепить такую этикетку на всех врачей. Мнение общества меняется, пациенты уже не считают всех врачей плохими. Мы стараемся говорить о том, сколько жизней спасли, а ошибки бывают, мы их анализируем", – сказала Гудлявичене.

Профессор Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс сказал, что очень странная ситуация с зарплатами врачей.

"В последние годы государство говорило о массе обязательств, о "детских" деньгах, повышении выплат, бюджет стал дефицитным. Сейчас видим, что дефицит снижают за счет нескольких инструментов. Основной резерв - обязательный налог на здравоохранение, он еще выдерживает удар. Мы представили ЕК красивые данные о резерве ОНЗ на сумму 400 млн. евро, путем повышения расходов на здравоохранение на 6%.

На лекарства выделяем на 13%, на здравоохранение каждого человека всего на 6% больше. Это значит, что не только зарплаты увеличиваются на 6%, но и расходы на исследования, питание, на все, что входит в пакет услуг.

Добиться зарплаты в размере трех средних при 6% роста стоимости услуг, я считаю, невозможно", – сказал Касюлявичюс.

На вопрос о зарплатах врачей, он сказал, что зарплата медсестер ниже средней в Литве.

"В последний раз ее увеличили на 10%. Конечно, есть разница между зарплатами врачей и медсестер, у медсестер ближе к средней, у врачей около 2000 евро "на бумаге".

Есть много молодых людей, которым надо решать проблему жилья, семье где-то надо жить, они берут кредиты, работают на нескольких работах. Врачи часто работают на 1,5 ставки, врачей не хватает", – сказал собеседник.

По его словам, эмоциональные проблемы вызывает не только низкая зарплата, но и тяжелая нагрузка.

"Все врачи об этом говорят, но нам сказали, что регулирование нагрузки - дело самих учреждений. Второй момент – взаимоотношения между коллегами. Здесь существует иерархия. Как в армии, поэтому попытка справиться с эмоциями нелегкая. В полиции есть психологи. Врачи, чтобы попасть к психологу, должны стоять в общей очереди.

Министр говорит, что мы должны помогать друг другу. Это так, по мере возможности мы это делаем. Живем так, что "выгоревшие" люди помогают другим таким же. Не можем уследить друг за другом, пока коллега не покончит с собой", – сказал он.

Гудлявичене сказала, что некоторые врачи работают в 3-4 учреждениях по двое-трое суток подряд.

"Есть те, кто в больницах проводит по трое суток. Если ты работаешь в нескольких местах, то едешь с одного дежурства на другое, потом может и на третье. Через трое суток человек возвращается домой, там уже дети-подростки, другие проблемы. У человека нет времени на детей, семью. Ситуация ужасная", – сказала она.

Черняускас сказал, что вся община потрясена трагедией.

"Я был знаком с коллегой, мы работали в тех же отделениях. О проблемах я не могу говорить конкретно. Что-то нам известно, что-то нет. Интерпретации могут быть разными", – сказал он.

Он считает, что врачам не хватает помощи психологов.

"Когда произошла такая трагедия, наша больница предложила работникам помощь. Первый шаг сделан. Я думаю, нужна постоянная помощь и поддержка, а не только в случае таких трагедий. Всякое бывает. Не каждый день бывает тяжелым, но нагрузка большая, тем большой, всегда думаешь, как сделать все быстро и хорошо. Мы работаем в напряжении, я вижу, у коллег очень много работы", – сказал он.