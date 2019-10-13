В своем посте В. Ушацкас подумал, что так, вероятно, было суждено, что его любимая мама, которая должна была отпраздновать свой 87-й день рождения в воскресенье, отправилась в место вечного отдыха.

"Мы с семьей готовились сегодня к празднованию 87-летия мамы. Однако судьба сложилась так, что вчера мы сопровождали ее на другую остановку путешествия.

Я искренне благодарен всем, кто выразил соболезнования, кто был с нами в молитве. Покойся с миром, дорогая мама. Мы будем очень по тебе скучать. Хотя мы знаем, что ты всегда будешь сопровождать нас и смотреть сверху и скажешь: "О, я бы это сделала ...", - написал он.

Сразу после трагического происшествия Ушацкас сказал, что брат, который вел машину, находился в очень тяжелом состоянии, а сам он направлялся в больницу.

DELFI напоминает, что о ДТП в Укмерге сообщили 9 октября, в 13.50 ч. В сводке сообщается, что мужчина 1956 года рождения на улице Дауканто не справился с управлением автомобиля Honda CRV и врезался в дерево.

Водитель был пьян (1,28 промилле), он получил травмы и доставлен в больницу. Пассажир автомобиля, женщина 1932 года рождения, скончалась.