После пожара в одной из комнат квеста в реальности в Польше, в котором погибли пять подростков, на этой неделе в Литве проверят квест-комнаты, подтвердил Департамент противопожарной безопасности и спасения Литвы.
Pabėgimo kambarys
© Organizatorių nuotr.

"Мы планируем посмотреть, какова ситуация в эскейп-румах, побываем в них. Посмотрим, каковы требования, осуществляются ли они", – сообщил BNS начальник Госуправления противопожарного надзора департамента Юрис Таргонскас.

По его словам, находящиеся в Литве комнаты с квестами в реальности оборудованы в помещениях различного предназначения, поэтому и требования, выдвигаемые к ним разные.

Ю. Таргонскас добавил, что после осмотра всех комнат будет принято решение об установлении определенных требований к помещениям такого типа, будет обсуждаться необходимость дополнений к ним.

Проверка будет длиться несколько недель. По данным Департамент противопожарной безопасности и спасения в Литве сейчас действуют около 40 эскейп-румов. В основном - в больших городах.

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