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Почти семь лет назад в Дембаве (Паневежский район) в автомобиле была сожжена 17-летняя девушка. Ее страдания Главный административный суд Литвы оценил в 250 000 евро.
После трагедии в Дембаве государству придется заплатить еще 250 000 евро
© DELFI / Paulius Garkauskas

Эти деньги получит мать покойной, как ее наследница, а выплатить их должно государство в лице Единого центра помощи, Службы регулирования связи и МВД.

Адвокат семьи покойной Линас Жалнерюнас сказал, что в решении ГАСЛ сформировал новую практику – ущерб, нанесенный в результате бездействия можно присудить и посмертно.

"Это смелое, справедливое решение, которое дает всем чувство безопасности, – сказал Жалнерюнас. – До этого можно было требовать возмещения морального ущерба только родственников. Это решение признает право на выплату ущерба, нанесенного самому пострадавшему".

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Суд уже присудил моральный ущерб матери, отчиму, бабушке и брату покойной – 91 000 евро. Однако они претендовали на большую сумму – 4 млн. евро.

Согласно материалам дела, 21 сентября 2013 г. в 6.00 ч. девушку похитили двое преступников Юлюс Якубайтис и Дейвидас Антанайтис, изнасиловали ее, потом закрыли в багажник автомобиля, девушка больше часа звонила по номеру 112 (10 раз) и просила о помощи, но так и не дождалась ее, поскольку система ЕЦП не показывала местонахождение девушки, не могла определить его по сигналу телефона.

Несмотря на то, что на ноги была поднята вся полиция Паневежского района, автомобиль нашли слишком поздно. Преступники сожгли его, а с ним и находившуюся в багажнике девушку.

Близкие обратились в суд и попросили признать, что Литовское государство не обеспечило фактическую возможность определять место нахождения пострадавших, которые обращаются за помощью по номеру 112, а значит нарушило директивы ЕС и конвенцию прав и свобод человека. По этой причине не смогли оказать помощь девушке, которая звонила в центр помощи (согласно директивам ЕС, Литва должна определять место нахождения звонящего по номеру 112 и неважно даже, есть в его телефоне СИМ-карта или ее нет.

Государство с претензией не согласилось, поэтому дело рассматривали суды.

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