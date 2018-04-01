Они защищали пьяного водителя – 34-летнего жителя Лаздияйского района Дарюса Вайцекаускаса, по вине которого в страшном ДТП погибла мать Багуцкаса, тяжелые травмы получила его жена и он сам. Не только защищали, но и осудили, а также заставили принести настоящему виновнику ДТП извинения в прессе.

И даже после того как Багуцкасу удалось доказать свою невиновность – ни один следователь, прокурор и судья не извинился перед ним.

Поэтому сейчас извиниться должно государство в лице Минюста, Генпрокуратуры и Департамента полиции – Алитусский участковый суд постановил, что государство должно разместить извинения в каком-либо из выбранных изданий. Однако только после того, как приговор вступит в силу, а его еще могут обжаловать в апелляционном порядке.

Судья Аудра Дудзинскене также постановила, что государство должно выплатить истцу более 30 000 евро в качестве морального и 4000 евро - материального ущерба.

Однако всего этого даже не было бы, если бы не принципиальная позиция ведомств – Верховный суд Литвы (ВАС) два года назад констатировал, что работа была выполнена безответственно и даже указал конкретные нарушения, из-за которых осудили невиновного человека, однако ни Минюст, ни Генпрокуратура, би Департамент полиции своей вины не признали.

"Сначала я подал иск, в котором попросил взыскать символическую сумму – по 1000 евро с каждого ведомства, указал, что возможна мировая, если признают ошибки, – сказал Багуцкас. – Но ответчики не согласились и свою вину не признали, поэтому я увеличил сумму морального ущерба, а суд удовлетворил иск".

Багуцкас сказал, что публичных извинений он попросил только потому, что в свое время государство заставило его публично извиниться перед Вайцекаускасом, по вине которого он лишился бабушки и стал преступником.

"Конечно, странно было, что Каунасский окружной суд потребовал от меня извинений, мне было сложно это сделать морально, но я должен был выполнять постановление суда – напечатал текст в газете", – заметил Багуцкас, указав, что после того как ВАС признал виновником ДТП Вайцекаускаса, от того никаких извинений уже не требовали.

Несмотря на то, что ВАС оправдал Багуцкаса, в базе данных осталась информация о его судимости. Ему сказали, что их не могут изъять только на том основании, что человек не хочет, чтобы в базе были такие данные.

ВАС в своем заключительном постановлении, которое обжалованию не подлежит, указал, что виновником ДТП, которое произошло в июне 2012 года в Лазияйском районе, является Вайцекаускас, а не ранее осужденный Багуцкас. Вайцекаускас был приговорен к 4 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Кроме того, его лишили прав на 3 года. Вайцекаускас также должен возместить моральный ущерб - по 3000 евро Багуцкасу и его жене и 6000 евро - матери Багуцкаса. Однако осужденный ущерб до сих пор не возместил.

Трагическое ДТП произошло в 7.40 ч. 16 июня 2012 года в Лаздияйском районе, на дороге Алитус-Сейрияй-Лаздияй, в деревне Гервенай. Багуцкас за рулем Mitsubishi Space Wagon с женой, матерью и бабушкой ехал в Польшу, когда вдруг увидел, что VW Polo внезапно выехал на встречную полосу. Р

Расстояние между автомобилями было всего 70 м. Багуцкас стал поворачивать руль на встречную полосу и сигналить. Видно в этот момент водитель VW Polo очнулся и повернул в свою полосу. В результате автомобили столкнулись на полосе, по которой и должен был ехать VW Polo. Водитель VW Polo Вайцекаускас был пьян. После ДТП около месяца он находился в коматозном состоянии, а когда вышел из комы, не мог сказать, почему выехал на встречную полосу.

Бабушка Багуцкаса погибла. У жены был диагностирован перелом позвоночника, к счастью, нерв не был поврежден, поэтому через полгода она начала ходить. Пострадал и сам Багуцкас.

Виновником ДТП признали Багуцкаса за то, что он, пытаясь избежать ДТП, свернул на встречную полосу. Только спустя несколько лет после ДТП, эксперт Литовского центра экспертизы констатировал, что если таковые действия Багуцкаса были вызваны тем, что Вайцекаускас на VW Polo ехал ему навстречу, то Багуцкас ПДД не нарушил.