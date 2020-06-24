"Я сдавала квартиру. Однажды соседка сообщила мне, что мои арендаторы съехали и увезли мои вещи, – рассказала женщина. – Я приехала в квартиру и увидела, что она пустая. Арендаторы не только не платили за коммунальные услуги, но и увезли мои вещи: компьютер, за который я даже не выплатила кредит, холодильник, ковер, стол и два стула. Кроме того, они сломали смесители".

Женщина сообщила в полицию, что арендаторы уехали, не предупредив ее и сейчас не отвечают на звонки.

„"Я узнала, что они так поступают не в первый раз", – сказала пострадавшая, указав, что ей был нанесен ущерб на сумму 700 евро.

Полиция быстро нашла подозреваемого - Дайнюса П. из Варены, который признался, что вывез из квартиры чужие вещи. Он рассказал, что прожил с сожительницей в арендуемой квартире два месяца, а решил поменять жилье, поскольку соседка вызывала на них полицию безо всякой причины.



"Когда я съезжал, решил взять с собой чужие вещи, а сожительнице сказал, что это хозяйка квартиры разрешила их забрать, – сказал дайнюс П. – Потом мне позвонила хозяйка квартиры и велела вернуть вещи".

Он сказал, что хотел все вернуть, но в тот день у него не было времени, он работал.

"Через неделю моей сожительнице позвонила полиция и сказала, что хозяйка квартиры подала заявление из-за кражи", – рассказал Дайнюс П., который тогда во врем признался своей сожительнице. Дайнюс П. Вернул хозяйке квартиры вещи и сожалеет о содеянном.

"Я не знаю, почему так поступил", – сказал мужчина.

Сожительница Дайнюса П. сказала, что жить в квартире им мешала соседка, которая жаловалась на шум. Сама женщина утверждает, что они не шумели.

Дело о краже полиция передала в суд. Суд признал Дайнюса П. виновным и назначил наказание в виде общественных работ на 4 месяца - по 25 часов в месяц он должен работать на благо общества.