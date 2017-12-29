Министр Верига подписал приказ, согласно которому в поликлиниках пациентов будут тестировать на алкоголизм. Якобы это позволит на ранней стадии вычислить людей, злоупотребляющих алкоголем, и оказать им помощь. Но врачи в этом сомневаются.

"Я думаю, это пустая трата времени, поскольку врачу важна каждая минута осмотра. Кроме того, это проникновение в личную жизнь человека, связанное с личными правами, его выбором. Сначала надо привести в порядок эти законы, когда алкоголик становится обузой для семьи и места работы. А чтобы его самого допрашивать… Точно ли он предоставит верные данные, сомневаюсь. Я знаю немного алкоголиков, но они дают один ответ – они не пьют", - сказала директор Каунасской центральной поликлиники Дануте Павилёнене. Мало того, она сомневается, что проведение таких тестов входит в обязанности врачей.

Директор Антакальнисской поликлиники Эвалдас Навицкас сказал, что в Литве есть более важные вещи, чем тест на алкоголизм.

"Я думаю, что тест на алкоголизм - избыточное требование. (...) Знаете, семейный врач, как рабочая лошадь: сколько на него не грузи, все равно повезет. Но однажды он не выдержит. Тем более, что в случае необходимости этот тест проводят психиатры. В публичном пространстве говорят о том, что хотят, чтобы этим занимался семейный врач. Не нарколог и не психиатр. Я понимаю, хотят, чтобы народ перестал пить, я тоже за трезвую Литву, но можно ли спасти алкоголика, если он этого не хочет", - сказал Навицкас, прибавив, что это потребует дополнительных средств.

В приказе министра сказано, что с июля 2018 года каждому пациенту 18–65 лет, который пришел к врачу (семейному, психиатру, медсестре или психологу), должны предложить тест на алкоголь. Если пациент согласится, дадут дополнительный тест, который покажет стадию алкогольной зависимости или ее отсутствие.

Главврач Укмергской поликлиники Янина Галяускене задумалась о том, как будет реагировать пациент на такой тест. "Во-первых, возникает вопрос, кому из пациентов предлагать заполнить такой тест? Если от человека не разит алкоголем, врачу сложно что-либо заподозрить. А некоторые люди могут почувствовать себя оскорбленными. Может, не надо предлагать всем, разве что плохие результаты анализа печени или непонятны жалобы пациента", - сказала врач.

Советник министра Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала: "Тест будут предлагать во время визита пациента к врачу, но мы обращаем внимание - его необязательно проходить. Врач или медсестра предлагают, а человек может заполнить, а может - нет. За тестирование поликлиникам будут платить дополнительно. Если риск небольшой, пациенту предложат ознакомиться с материалами о том, какой ущерб алкоголь наносит здоровью. Через определенное время человека будут тестировать повторно. Если риск будет высоким, врач проведет консультацию, во время которой предоставит необходимую информацию о том, как избавиться от зависимости. Если установят, что у человека есть зависимость, его посылают на консультацию к психиатру, который назначит лечение".

Президент Литовской ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас прокомментировал новшество так: "Это тест, переведенный на литовский язык с английского. В некоторых странах его используют, а в большинстве - нет.

Значит, пытаются приспособить его для Литвы. Делая выводы из того, что я видел на практике, могу сказать, что зависимый от алкоголя человек никогда честно такие анкеты не заполнял, в основном отвечают: пью, как все; я не алкоголик. И только когда человека припираешь к стене, говоришь, что у тебя уже печень все показывает, поджелудочная, в сердце большие изменения, если не бросишь, через несколько месяцев умрешь – тогда сознается.

Анкеты ничего не дадут. Только у семейных врачей появится больше работы. В 15 минут, отведенные для осмотра пациента, включат и заполнение анкеты. А на врачей будут давить, чтобы анкеты заполняли, поскольку за нее платят деньги. Значит, поликлиника будет получать деньги и через администрацию давить на врачей: просьба давать анкеты всем. Другой важный момент, когда заполняется такой тест, эта форма заполняется в амбулаторной карте, которая доступна всем - не только врачу, но и медсестре, работникам регистратуры. Такая информация будет доступна всем, и пациенты не захотят, чтобы знали, сколько баллов получили после заполнения теста, у кого средняя степень зависимости. Каждый, вероятно будет лгать и писать, что не употребляет алкоголь".