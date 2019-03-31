Наибольшая вероятность дождя после обеда на севере страны. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Днем такого тепла, как и в субботу уже не будет. Холоднее всего будет в Клайпедском, Тельшяйском и Шяуляйском регионах, там будет 5-9 градусов; в Паневежском, Каунасском, Мариялпольском и Утенском - 7-10 градусов тепла; в Вильнюсском и Алитусском округах до 9-12 градусов тепла.

В ночь на понедельник небо прояснится, облачно будет только на северо-востоке, там возможны небольшие осадки, в основном дождь. Северо-западный ветер успокоится. Ночью температура снизится до 0-3 градусов мороза, только на взморье будет 1-2 градуса тепла.

В понедельник днем ожидается переменная облачность: ясно будет утром и вечером, днем будет облачно. Местами, в основном на востоке, пройдет небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

Со вторника погоду обусловит антициклон, будет солнечно и без осадков. Ночью ожидается мороз, однако днем станет теплее.