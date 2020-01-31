После теплых выходных синоптики прогнозируют похолодание

По данным Литовской метеорологической службы, в выходные будет тепло и дождливо. Некоторые синоптики снова прогнозируют необычное тело - до 8 градусов выше нуля.

Еще более интересный прогноз ждет на следующую неделю. По данным портала gismeteo.lt, с начала следующей недели начнется похолодание, а в середине недели температура опустится до -8 градусов.

"В понедельник еще прогнозируют осадки, местами смешанные, а со вторника их количество уменьшится, будет больше прояснений. В ночь на понедельник еще будет чуть выше нуля, местами 0 градусов, возможен гололед. Кое-где будет идти дождь, в других районах небольшой снег. Днем будет 1–5 градусов тепла. Возможны прояснения, однако в некоторых районах осадки будут смешанными, к вечеру станет еще холоднее, будет дуть неприятный западный, северо-западный ветер.

В ночь на вторник будет от –4 до 2 градусов тепла. Кое-где выпадет снег, ожидается гололед. Днем будет дуть холодный северный ветер, местами будет идти небольшой снег. Будет от –2 до 2 градусов тепла", – прогнозируют синоптики.

Похоже, первая неделя февраля порадует ясным небом. Ясная погода ожидается и в среду и в четверг. По данным портала, в такие дни ожидается похолодание.

"Однако это будет скромный визит холода из Арктики. По ночам будет значительно ниже нуля, можно сказать, что придет самая холодная пора с начала этой зимы. Это не будет –20 градусов. По ночам прогнозируют –8–4 градусов, местами еще меньше.

Ну а днем будет чуть ниже нуля, кое-где выше нуля. Будет дуть холодный восточный или северо-восточный ветер, поэтому ощущаемая температура будет ниже реальной, поэтому появится повод надеть шубу, теплую шапку", – сообщает gismeteo.lt.