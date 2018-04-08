После теплых выходных – дождь с грозой

В воскресенье в Литве ожидается небольшая облачность. Температура 15–20 градусов тепла. В Вильнюсе будет солнечно. Максимальная температура 17–19 градусов.
В понедельник также будет тепло. Ночью 4–9 градусов, в первой половине дня погода будет приятной, а с полудня увеличится облачность, после обеда пройдут кратковременные ливневые дожди, характерные летнему сезону. Местами они будут сильные и с грозами. Температура днем будет 17–22 градуса тепла. Теплее будет на юге и юго-востоке, на западе будет прохладнее – 13–15 градусов.
Во вторник ночью во многих районах также пройдут дожди. Днем антициклон принесет со стороны Скандинавии более прохладную погоду. Будет всего 10–15 градусов.
В среду и в четверг будет еще прохладнее, однако будет сухо и солнечно. Ночью будет около 0, днем 12–17 градусов.
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