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В ночь на четверг в Литве температура не опускалась ниже 5-10 градусов тепла. Местами прошел небольшой дождь, усилился ветер.
После теплой ночи ожидается перемена погоды
© DELFI / Josvydas Elinskas

Днем ветер разгуляется еще больше. Во многих районах порывы ветра составят 15-20 м/с, а вечером у моря достигнут 21-23 м/с. Придет волна более сырого воздуха. Почти повсюду пройдут дожди. Дождь и ветер будут мешать наслаждаться теплой погодой - в четверг прогнозируют 7-11 градусов тепла. Вечером температура начнет снижаться.

В пятницу ожидаются перемены. Прогнозируют смешанные осадки. На смену дождю придет мокрый снег. Ночью сохранится порывистый ветер, только днем он понемногу начнет успокаиваться. Будет прохладно. Ночью 0-5, днем всего 3-8 градусов тепла.

Прохладно будет и в выходные, время от времени будут идти смешанные осадки.

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