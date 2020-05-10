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Сегодня погода будет определяться полем повышенного давления. Небо не будет чистым, но облака будут высокими, через них легко проберется солнце, однако дождя не будет. Будет дуть легкий южный ветер. В большинстве районов воздух прогреется до 18-22 градусов, на побережье - около 17 градусов.
После теплого воскресенья ожидают резкие перемены
© DELFI / Andrius Ufartas

Новая неделя начнется с больших изменений. К Литве подойдет циклон, который постепенно вытеснит тепло на восток и проложит путь холодному арктическому воздуху. В ночь на понедельник местами ожидаются кратковременные дожди.

Будет очень тепло, температура опустится только до 7-12 градусов.

В понедельник во многих районах ожидается дождь.

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Местами более сильный дождь будут сопровождаться грозами.

Усилится северо-западный ветер, его порывы в некоторых местах достигнут 15-18 м/с.

Температура распределится неравномерно. Тепло ожидается в первой половине дня, после чего температура начнет резко падать.

В северо-западной части страны будет холоднее всего, температура не поднимется выше 13-15 градусов, но это также продлиться недолго, после полудня будет всего 7-9 градусов тепла. В восточной части страны температура поднимется до 16-21 градусов тепла, а в юго-восточной части страны - еще на градус-другой.

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