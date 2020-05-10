После теплого воскресенья ожидают резкие перемены

Новая неделя начнется с больших изменений. К Литве подойдет циклон, который постепенно вытеснит тепло на восток и проложит путь холодному арктическому воздуху. В ночь на понедельник местами ожидаются кратковременные дожди.

Будет очень тепло, температура опустится только до 7-12 градусов.

В понедельник во многих районах ожидается дождь.

Местами более сильный дождь будут сопровождаться грозами.

Усилится северо-западный ветер, его порывы в некоторых местах достигнут 15-18 м/с.

Температура распределится неравномерно. Тепло ожидается в первой половине дня, после чего температура начнет резко падать.

В северо-западной части страны будет холоднее всего, температура не поднимется выше 13-15 градусов, но это также продлиться недолго, после полудня будет всего 7-9 градусов тепла. В восточной части страны температура поднимется до 16-21 градусов тепла, а в юго-восточной части страны - еще на градус-другой.