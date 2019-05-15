Когда начался подсчет голосов, лидировал Гитанас Науседа, а вторым был кандидат "крестьян" Саулюс Сквернялис, однако вскоре Ингрида Шимоните опередила Сквернялиса, а потом и Науседу.
Выход во второй тур в штабе Шимоните отметили бурной радостью: члены команды и сама Шимоните танцевали под песню группы Metallica- Whiskey in the jar.
На фото видно, что Шимоните позировала, подняв указательный палец и мизинец. Тот же знак демонстрировал и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, эти фотографии вскоре стали распространяться в Facebook.
Некоторые пользователи стали возмущаться, писать, что это символ дьявола, хотя известно, что этот жест используют поклонники "металла", поскольку, если перевернуть руку, то можно увидеть букву М.
Согласно другим источникам, эта комбинация напоминает латинскую букву U, и означает единство (unity).
В интервью DELFI, когда Шимоните попросили назвать ее любимые группы, она назвала: Metallica, Guns'n'Roses, Red Hot Chilli Peppers. "Я слушаю рок. Хотя могу слушать все. Когда я была подростком, в 14-15 лет, мне не нравилась такая музыка, как Ed Sheeran. Я не могла слушать такую музыку, как Backstreet boys, East 17, мне нравилась, например, Metallica, Guns'n'Roses, Red Hot Chilli Peppers, мне нравилась альтернативная музыка, The Cure, когда-то была моей любимой группой. Группы приходили и уходили, а что осталось, то осталось (...). ", - сказала она.
Глава коммуникации штаба Шимоните Гедре Бальчитите сказала DELFI, что этот символ используется и в иконографии, его используют и иерархи Церкви для выражения радости и успеха.
Она подчеркнула, что такой жест использует и папа Римский Франциск.
Бальчитите подчеркнула, что о значении знаков в социальной сети писал доцент Философского факультета Вильнюсского университета Витаутас Алишаускас.
Однако были и такие пользователи, которые делились своими интерпретациями. На сайте ldiena.lt появилась статья, в которой сказано, что этот символ дьявола, несмотря на то, что на сайте Dievoieška пояснялось, что это знак победы и успеха.
После первого тура выборов появились статьи и на пропагандистском портале Sputnik. В статье было сказано, что использование этого знака означает "подготовить рога".
"Нам рога? Господин Ландсбергис подготовил нам рога с Шимоните? Хоть это и не полицейское государство, но все же с рогами..." – пишет sputniknews.lt.
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