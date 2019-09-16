В минувшее воскресенье в Лентварисе горели два ангара, их тушили многочисленные наряды пожарных-спасателей. Люди во время пожара не пострадали.
Портал DELFI сообщал, что во время пожара к фотографу подошел мужчина, показал удостоверение сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы и потребовал не фотографировать автомобили на улице и горящие здания. На вопрос, что здесь делает контрразведка, он ответил: "На этот вопрос ответит прокурор".
"Информируем, что вчера во время пожара пострадало и личное имущество сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы, поэтому во время пожара он эмоционально отреагировал на ситуацию и просил с уважением отнестись к праву пострадавших на личную жизнь", – сказано в сообщении представителя МО Асты Галдикайте, которое 16 сентября получило агентство BNS.
В сообщении сказано, что министерство сожалеет в связи с происшествием и расследует инцидент.
"Расследуют все обстоятельства", – подчеркнула Галдикайте.
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