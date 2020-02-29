После спокойной пятницы в выходные ожидается новая волна осадков

В субботу днем чаще будет выглядывать солнце, особенно солнечно будет на западе. В первой половине дня местами, в основном на востоке, ожидаются небольшие осадки, мокрый снег или дождь. Будет дуть южный, юго-восточный ветер. Температура будет от 2 градусов тепла на востоке, до 4–5 в большинстве районов и 6 на юго-востоке. Вечером ко взморью приблизится новая зона осадков.

В воскресенье снова ожидаются осадки, утром они охватят всю территорию страны. В основном это будет дождь, в Жемайтии и на севере - мокрый снег. Будет дуть сильный южный, юго-восточный ветер, местами порывы достигнут 15 м/с. Будет облачно, поэтому станет теплее, от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В воскресенье днем осадки ожидаются во многих районах, местами будет идти мокрый снег. Будет дуть юго-западный ветер, местами порывы ветра составят 15 м/с. Температура составит 4–9 градусов тепла.