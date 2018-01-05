"Цены начали повышаться с середины лета. Особенно в районах, где развита инфраструктура. Это Дайнава, Шилайняй, Калнечай. Ощутимым фактором повышения цен была информация о строительстве заводов и приходе инвесторов", – сказал глава Каунасского бюро Ober-Haus Саулюс Умбрасас.
Он заметил, что раньше никто не хотел там платить 1000 евро за кв. м, а сейчас эта цена стала обычной.
Глава Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что это естественное подорожание, которое наблюдается в ряде регионов, где растут инвестиции.
"Мы видим, что в Каунасе люди сначала вернулись из пригородов в город. Потом стали строить новые офисы, которые снова привлекли людей, а промышленность можно назвать третьей волной внутренней миграции. К примеру, когда в Паневежисе построили несколько заводов, работники стали ездить на них по 50–80 км. Естественно, что части работников потребовалось жилье", – сказал Статулявичюс.
Он привел в пример Вильнюс, где начали обосновываться центры услуг, что расшевелило рынок труда.
Умбрасас сказал, что средние цены росли не потому, что сметают все подряд. Самые дорогие квартиры - одно- и двухкомнатные. Цены, в зависимости от состояния жилья, колеблются в пределах 700-1000 евро за кв. м.
"Квартир достаточно, предложения есть. Интересно, что люди выбирают жилье и в населенных пунктах рядом с городом, в Ромайняй, Гирайте.
Новый квартиры строят и в центре города. В спальных районах проекты только планируются", – сказал Умбрасас.
Средний покупатель - в возрасте 26-45 лет, или семья за ипотеку. Интересно, что от района зависит и площадь жилья.
В Дайнаве средняя площадь 45 кв. м, в Шилайняй 50 кв. м.
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