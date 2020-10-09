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Западный ветер приведет к переменам погоды в Литве, похолодает. В последние дни недели часто будут идти дожди.
После солнечного периода наступает мрачная осенняя пора
© DELFI / Kiril Čachovskij

В пятницу днем придет холодный атмосферный фронт с дождем и сильным западным ветром. На западе страны будет всего 12-14, а на востоке днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

В ночь на субботу осадков не ожидается, облака рассеются, ветер сменится на юго-восточный. Во второй половине ночи будет формироваться туман, утром он охватит большую часть территории страны. Температура опустится до 4-9 градусов тепла.

В субботу днем небо заволокут низкие облака. Пойдут дожди. С небольшими перерывами дожди будут идти до воскресенья. В субботу днем на севере страны будет 13-14 градусов, на юге местами до 16-17 градусов тепла.

В субботу вечером и в воскресенье ночью дожди будут более интенсивными. Во второй половине ночи ветер ослабеет. Температура воздуха составит 9-12 градусов.

В воскресенье днем дожди прекратятся на западе страны, на востоке они прекратятся только после обеда. Облачность понемногу станет меньше, к концу дня облака рассеются. Днем будет 12-14 градусов тепла.

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