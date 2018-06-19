Завяцкасу министр высказал недоверие в связи с халатной работой.
"Для комплексных перемен смена персонала неизбежна. В этом смысле система отбытия наказания – не исключение. Оба увольняющихся – многолетние работники системы, вклад которых в функционирование системы не хочется умалять", – сказал вице-министр юстиции Эрнестас Юрконис.
ВРИО главы Кибартайской колонии Зайкаускас был назначен две недели назад, 4 июня, однако пост заместителя директора занимал с 2005 года. Между тем Завяцкис возглавлял службу иммунитета почти 20 лет - с 2000 года.
DELFI напоминает, что скандал разразился после того, как двое осужденных в Facebook "транслировали" свою попойку в колонии.
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