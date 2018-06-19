19 июня об уходе с занимаемой должности заявил ВРИО Кибартайской колонии Римантас Зайкаускас и начальник отдела иммунитета Департамента тюрем Гинтарас Завяцкис, сообщает Минюст Литвы.
© DELFI / Paulius Garkauskas

Завяцкасу министр высказал недоверие в связи с халатной работой.

"Для комплексных перемен смена персонала неизбежна. В этом смысле система отбытия наказания – не исключение. Оба увольняющихся – многолетние работники системы, вклад которых в функционирование системы не хочется умалять", – сказал вице-министр юстиции Эрнестас Юрконис.

ВРИО главы Кибартайской колонии Зайкаускас был назначен две недели назад, 4 июня, однако пост заместителя директора занимал с 2005 года. Между тем Завяцкис возглавлял службу иммунитета почти 20 лет - с 2000 года.

DELFI напоминает, что скандал разразился после того, как двое осужденных в Facebook "транслировали" свою попойку в колонии.

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