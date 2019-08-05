После скандала с памятной доской Норейке на памятниках Цвирке и Кудирке появился вопрос мэру

Портал DELFI получил фото, на которых видно, что на памятнике Пятрасу Цвирке была табличка с надписью "Товарищ Шимашюс, я горжусь!" и изображена советская пятиконечная звезда. На памятнике Винцасу Кудирке появилась табличка: "Шимашюс, я - следующий?". На Жверинасе на стене здания краской написано оскорбление в адрес Шимашюса.

Информационное агентство BNS сообщает, что, по данным Литовской полиции, табличку на памятнике Кудирке обнаружили в понедельник, около 5 ч. утра. Вскоре полиция сняла ее.

По данным BNS, представитель полиции Рамунас Матонис сказал, что о табличке на памятнике Цвирке полиции ничего не известно.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сейчас в отпуске. Его пресс-секретарь Александрас Зубряковас сказал DELFI, что мэрия осуждает эти акции.

"Во-первых, даже если это акции гражданского неповиновения, они все равно должны быть согласованы с мэрией. Мэрия не выдала бы соответствующие разрешения, поскольку, насколько я понимаю, эти листы были размещены на частных и на государственных зданиях. Их придется снять", – сказал Зубряковас.

Он заметил, что о самих надписях ему известно лишь то, что о них сообщается в социальных сетях.

"Мы соберем информацию, но выяснить, кто это сделал, будет сложно. Все в порядке – демократия, но не надо пачкать в городе", – сказал пресс-секретарь мэра.

DELFI напоминает, что дискуссии в Литве возобновились после того как 27 июля утром со здания библиотеки работники Grindа сняли памятную доску Норейке.

Мэр сказал, что решил ее снять во имя принципа "единой позиции" - как и в случае с другими знаками тоталитарных режимов, например, скульптуры Зеленого моста.