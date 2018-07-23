Европейское агентство лекарственных средств на этой неделе сообщило, что специалисты расследуют деятельность компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, которая производила опасный для здоровья валсартан с примесями канцерогена (его использовали в лекарственных препаратах от давления).

Портал напоминает, что в последние две недели с рынка отзывают лекарства, содержащие валсартан компании Zhejiang Huahai. В ЕС эти лекарства больше продавать не будут.

Некачественные лекарства изъяли и с литовского рынка и соответственно из списка компенсируемых препаратов.

Представитель Государственной больничной кассы Литвы (ГБК) при Минздраве Эвалдас Стропус указал, что с 14 июля вступил в силу новый список из 17 лекарств с качественным валсартаном. Это лекарства таких производителей, как: Teva, KRKA, Sandoz, Novartis и SIA Ingen Pharma. По его словам, эти препараты можно купить в аптеке, предъявив рецепт, выписанный врачом.

ГБК разослала врачам рекомендации с указанием, что действующее вещество компенсируемых препаратов также должно быть из группы сартанов, однако подчеркивается, что оно не должно быть дороже валсартана, например, это может быть лозартан или телмисартан.

Стропус подтвердил, что такая информация врачам была выслана. На вопрос, почему после всех происшествий все равно рекомендуют выбирать из самых дешевых и, возможно, опасных вариантов лекарств, Стропус указал, что врачи должны подходить к лечению с точки зрения фармакоэкономики и назначать лечение более дешевыми препаратами, если, конечно, существует такая возможность.

"Попадающие на литовский рынок лекарства безопасны, это обеспечивает процедура регистрации лекарств, за которой следит Государственная служба по контролю над лекарствами. В списке компенсируемых препаратов содержатся все разрешенные к употреблению лекарства. ГБК рекомендует пациентам советоваться с врачом при назначении или смене лекарств.

Служба не рекомендует назначать самые дешевые лекарства, предлагается, если есть медицинские показания, поменять лекарство на другие безопасные препараты схожей стоимости. Т.е. врач при назначении лекарств должен подходить к этому вопросу с точки зрения фармакоэкономики, если есть дешевое лекарство, которое может помочь пациенту, его и должны назначать в первую очередь", – сказал DELFI Стропус.

Президент Литовской ассоциации кардиологии Раймондас Кубилюс считает, что такой ситуации можно было бы избежать, если бы у пациентов была возможность выбора компенсируемых лекарств.

Он склонен верить, что пациенты избегут вредоносного влияния валсартана, поскольку пока не доказано, что это вещество может оказывать разрушительное влияние на печень человека,