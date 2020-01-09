Представители правоохраны 7 января ночью провели обыски, после которых потребовали, чтобы АО Grigeo Klaipėda полностью подключила систему стоков к очистным сооружениям АО Klaipėdos vandenys. В течение всего нескольких часов правоохране удалось сделать то, чего клайпедские власти не могли сделать несколько лет.

"Смрад в Клайпеде появился не вчера и не сегодня. В Клайпеде зловоние чувствовалось уже 10 лет. Мы прекрасно знаем, что глава Клайпеды давно не меняется, поэтому пока не появились общественные организации, на проблему загрязнения особого внимания не обращали. Что все время делал мэр Витаутас Грубляускас? Ничего, он не был заинтересован в этом, ведь Grigeo - крупнейший спонсор Клайпедского фестиваля джаза", – сказала политический и общественный деятель Клайпеды Нина Путейкене.

Бывший многолетний глава Klaipėdos vandenys Ляонас Макунас сказал, что АО Grigeo была единственной компанией, чьи стоки никто из вне не мог контролировать. Воду компания брала из залива, и это позволяло Grigeo избегать учета со стороны.

Макунас сейчас работает советником мэра. Он сказал, что АО Grigeo Klaipėda хитроумно избежала контроля, поскольку лишь сама компания знала, сколько воды брала из залива и сколько сливала в него. Собеседник сказал, что Grigeo на самом деле не нужно было прокладывать трубу в обход, поэтому о ее наличии вряд ли знало много людей.

"Правоохрана и контролирующие службы должны нанять геодезистов и выяснить, где эти трубы проходят. Тогда можно было бы установить, что было сделано. Но это – не является функцией города и вне его компетенции, этим должны заниматься контролирующие ведомства. Я не знаю, когда могли появиться эти трубы, но знаю, что таких труб там не могло и не должно было быть. Такие трубы, которые идут в обход, нужны на случай аварии для слива стоков. Эта линия должна быть закрыта и открывается она только с ведома специалистов по охране окружающей среды. На Grigeo Klaipėda такая линия – как минимум неверное решение, которое открывает путь к злоупотреблениям. Легально у них такой линии не может быть", – сказал Макунас.

Советник мэра подчеркнул, что об этой нелегальной линии наверняка должны были знать работники, поскольку те, кто отвечает за слив стоков, сами контролируют процесс. Работники, ответственные за слив стоков, должны знать, когда появились эти трубы в обход очистных сооружений.

Grigeo нанесла огромный ущерб природе и Клайпеде. Представитель оппозиции горсовета Эдмундас Кведерис сказал, что схемы компаний обычно доступны не каждому политику, поэтому эта новость для него была шоком, как и для всех клайпедчан.

"Сейчас важно, что предпримет комиссия по ЧП. Этот скандал вызвал шок, как вообще в XXI веке такие решения возможны. Я не могу однозначно утверждать, о чем было известно руководству города, поскольку обычно люди, совершающие преступление, об этом не распространяются. Однозначно городу нанесен ущерб, речь идет о возможном уходе компании. Это жуткий пример явления, при котором бизнес не считается с законом, я уже не говорю о морали", – сказал Кведерис.

Есть опасения, что очистные сооружения Klaipėdos vandenys могут не выдержат нагрузки, если к ним подключат стоки компании Grigeo. Однако ВРИО главы Klaipėdos vandenys Аленас Гумуляускас сказал, что компания к этому готова. Согласно подсчетам, за сутки АО Grigeo перекачивает около 2500–2800 куб м воды. Стоки, по словам Гумуляускаса, будут исследовать. По предварительным данным, загрязнение этих стоков превышает допустимые нормы, значит они нуждаются в очистке. Точный масштаб загрязнения будет известен позже.