aA
В Литве за сутки подтверждено 19 новых случаев коронавируса, и министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что желание людей устраивать массовые праздники имеет свою цену, а общество должно понять, что необходимость соблюдать осторожность сохраняется.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"Все имеет свою цену. Это стремление скорее устроить праздники, скорее собраться (...) Достаточно одного заразившегося человека, и сразу десять человек с близким контактом, тестируем всех и находим уже более десяти. Так болезнь и распространяется", - сказал журналистам в сейме в четверг Верига.

"Вирус в Литве. Угроза никуда не делась (...). Сохраняется необходимость соблюдать осторожность", - добавил он.

Статьи по теме:
Суточный антирекорд: в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса  (37)
Глава Минздрава: проверку населения на иммунитет к коронавирусу планируется начать в июле  (3)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - это самое большое суточное число случаев за последний месяц.

Министр не исключает, что в некоторых отдельных населенных пунктах из-за угрозы распространения коронавируса может быть объявлен карантин.

"Несмотря на то, что от карантина в масштабах страны решено отказаться, я уже упоминал, что может потребоваться вводить карантин в определенных местах. Пока потребности в этом не было", - сказал министр.

По его словам, чтобы избежать распространения вируса, не надо спешить устраивать праздники, массовые скопления людей.

"Желание очень велико. Конечно, мы видим и понимаем, как трудно обществу держаться, у всех накопилось напряжение и злоба, тяжело находиться в таком режиме", - сказал он.

Общее число заразившихся в Литве возросло до 1752, больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека.

От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава Минздрава Литвы: открыть границу с Беларусью было бы очень рискованно (18)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед (82)

Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в...

Команда медиков Литвы отправится в Армению для борьбы с коронавирусом (4)

В июне команда литовских медиков-добровольцев...

В мире – рекордная заболеваемость коронавирусом: жить, как прежде, не сможем как минимум год (26)

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что в...

TOP новостей

После скачка заболеваемости министр предупредил о возможном карантине в конкретных городах (27)

В Литве за сутки подтверждено 19 новых случаев...

Эпидемиолог не отрицает, что вторая волна коронавируса может начаться до осени (3)

9 из 19 случаев коронавируса связаны с очагом в...

Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед (82)

Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в...

Суточный антирекорд: в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса (37)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев...

Эпидемиолог о семейных праздниках: как не разбудить коронавирус (4)

Как провести лето, чтобы не пришлось изолироваться или...

|Maža didelių žinių kaina