"Все имеет свою цену. Это стремление скорее устроить праздники, скорее собраться (...) Достаточно одного заразившегося человека, и сразу десять человек с близким контактом, тестируем всех и находим уже более десяти. Так болезнь и распространяется", - сказал журналистам в сейме в четверг Верига.
"Вирус в Литве. Угроза никуда не делась (...). Сохраняется необходимость соблюдать осторожность", - добавил он.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - это самое большое суточное число случаев за последний месяц.
Министр не исключает, что в некоторых отдельных населенных пунктах из-за угрозы распространения коронавируса может быть объявлен карантин.
"Несмотря на то, что от карантина в масштабах страны решено отказаться, я уже упоминал, что может потребоваться вводить карантин в определенных местах. Пока потребности в этом не было", - сказал министр.
По его словам, чтобы избежать распространения вируса, не надо спешить устраивать праздники, массовые скопления людей.
"Желание очень велико. Конечно, мы видим и понимаем, как трудно обществу держаться, у всех накопилось напряжение и злоба, тяжело находиться в таком режиме", - сказал он.
Общее число заразившихся в Литве возросло до 1752, больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека.
От COVID-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
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