После сильных ливней из Литвы уйдет знойная погода

После обеда будут формироваться дождевые облака. Местами возможны грозы. Днем в Клайпеде, Тельшяй и Шяуляй будет 19 градусов тепла, в большинстве районов будет 20–22, а на юге 24 градуса.

В ночь на среду на севере пройдут дожди, местами с грозами. Будет дуть ветер, местами его порывы составят 15–20 м/с. Ночью будет 11–16, днем 18–23 градуса тепла.