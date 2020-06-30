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Во вторник погоду в Литве обусловит южная часть циклона. Утром дожди уйдут, ветер успокоится. До полудня погода будет спокойной.
После сильных ливней из Литвы уйдет знойная погода
© DELFI / Orestas Gurevičius

После обеда будут формироваться дождевые облака. Местами возможны грозы. Днем в Клайпеде, Тельшяй и Шяуляй будет 19 градусов тепла, в большинстве районов будет 20–22, а на юге 24 градуса.

В ночь на среду на севере пройдут дожди, местами с грозами. Будет дуть ветер, местами его порывы составят 15–20 м/с. Ночью будет 11–16, днем 18–23 градуса тепла.

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