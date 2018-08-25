"Самая сложная ситуация в Плунге, Ретавасе и Тельшяй. Бригады ESO и субподрядчиков работают над устранением последствий шквала, стараются быстрее восстановить поставки электроэнергии", - сказал BNS представитель ESO Томас Каваляускас.
В Плунге, Ретавасе, Тельшяй во время шквала ветер валил деревья, они падали на столбы, на дороги.
Представители Департамента пожарной безопасности и спасения сказали BNS, что всего поступило 40 сообщений с просьбой ликвидировать последствия стихии. Больше всего сообщений поступило из Ретавского и Тельшяйском районах, меньше – в Плунгеском и Акмянском.
"Одно дерево уперлось в здание, с него обрезали сучья, пострадавших нет", – сказал дежурный.
На странице gismeteo.lt в фейсбуке сказано, что сильная буря была и в самом Тельшяй – дома остались без крыш, были повалены деревья. В Тельшяйском районе, в Жаренай, во время бури ветер сорвал часть крыши местного деревянного храма.
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