После пятничного шквала в западной Литве без электричества пока остаются 500 потребителей по всей Литве, однако всего за время сильного ветра и бури с проблемами с поставками электроэнергии столкнулись 31 000 человек.
gismeteo.lt stopkadras

"Самая сложная ситуация в Плунге, Ретавасе и Тельшяй. Бригады ESO и субподрядчиков работают над устранением последствий шквала, стараются быстрее восстановить поставки электроэнергии", - сказал BNS представитель ESO Томас Каваляускас.

В Плунге, Ретавасе, Тельшяй во время шквала ветер валил деревья, они падали на столбы, на дороги.

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения сказали BNS, что всего поступило 40 сообщений с просьбой ликвидировать последствия стихии. Больше всего сообщений поступило из Ретавского и Тельшяйском районах, меньше – в Плунгеском и Акмянском.

"Одно дерево уперлось в здание, с него обрезали сучья, пострадавших нет", – сказал дежурный.

На странице gismeteo.lt в фейсбуке сказано, что сильная буря была и в самом Тельшяй – дома остались без крыш, были повалены деревья. В Тельшяйском районе, в Жаренай, во время бури ветер сорвал часть крыши местного деревянного храма.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Продукты в Норвегии: магазинчик "литовский", а цены норвежские

Норвегия , как известно, славится своими высокими...

Курильщиков в Литве ждут перемены: много вопросов вызывает один запрет (2)

Минздрав Литвы планирует ограничить права...

Завершено и передано в суд дело о нападении на эквадорца в Вильнюсе

Сотрудники вильнюсской полиции завершили...

После шквала в Западной Литве дома остались без крыш, повалены деревья (1)

После пятничного шквала в западной Литве без...

Выходные в Литве будут дождливыми

Минувшей ночью на юге и востоке Литвы прошли сильные...

TOP новостей

Курильщиков в Литве ждут перемены: много вопросов вызывает один запрет (2)

Минздрав Литвы планирует ограничить права...

После шквала в Западной Литве дома остались без крыш, повалены деревья (1)

После пятничного шквала в западной Литве без...

Выходные в Литве будут дождливыми

Минувшей ночью на юге и востоке Литвы прошли сильные...

Премьер Израиля в Панеряй: мы больше никогда не будем уязвимыми (60)

В пятницу во время визита в Литву премьер-министр...

Завершено и передано в суд дело о нападении на эквадорца в Вильнюсе

Сотрудники вильнюсской полиции завершили...