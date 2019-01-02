Библиотека размещается в здании на ул. Траку с 1950 года, а само здание было построено еще раньше – в его подвалах найдены архитектурные слои XV века.
Рядом со зданием находится францисканский монастырь и одна из старейших часовен Вильнюса. В начале улицы Траку ранее находились одни из городских ворот. В течение многих лет – XVI-XVIII вв. там действовал самый большой в Вильнюсе постоялый двор.
"Это здание простояло здесь много веков", – сказал директор библиотеки Пятрас Зурлис.
Реновация библиотеки длилась больше 10 лет.
"Провели немало работ, включая реставрационные – полностью обновили 13 печек. Во время работ открывались новые пространства, ниши, о которых мы не знали. Реставраторы обнаружили рисунки, лепнину - все очень интересное и аутентичное", – сказал Зурлис.
По его словам, после реновации библиотека будет работать с 11 до 19 ч. ежедневно, за исключением воскресений.
Директор заметил, что до реновации в библиотеку приходило 600-700 человек в день, в пик – до 1000. После ремонта надеются, что библиотеку будут посещать 1000 человек в день.
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