После рекордной жары – внезапные изменения

В понедельник днем ожидается переменная облачность с частыми прояснениями. На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь местами, с большей вероятностью в западных районах, к вечеру пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Подует порывистый ветер западного направления, его порывы местами составят 15-18 метров в секунду. Температура днём в большинстве районов поднимется до 25-30 градусов тепла, однако на взморье и в Жемайтии столбики термометров не поднимутся выше 20-24 градусов.
Во вторник ночью более плотные облака придут в западную часть страны, в восточной части прояснений будет больше. Местами, чаще всего в западной части страны, пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. Юго-западный, западный ветер не утихнет, на взморье его порывы составят 15 метров в секунду. Температура ночью ещё не упадет ниже 13-17 градусов.
Во вторник днём установится облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут в большинстве районов. Местами возможны грозы. Юго-западный, западный ветер во второй половине дня станет еще более порывистым, усилившись в большинстве районов до 15-18 метров в секунду. В страну придут свежие воздушные массы, поэтому температура не поднимется выше 18-23 градусов.
В среду ночью облака понемногу рассеются, в большинстве районов возможны кратковременные дожди. Подует ветер средней силы западного направления, местами его порывы составят 15-17 метров в секунду. Утром похолодает до 9-14 градусов. Облака вновь уплотнятся, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер останется сильным, местами его порывы составят 15-17 метров в секунду. Днём будет очень прохладно, температура поднимется лишь до 16-21 градуса тепла.
В четверг ночью небеса облака рассеются, кратковременные дожди возможны лишь местами. Ветер западного направления утихнет. В ясную и спокойную ночь воздух быстро охладится, утром столбики термометров поднимутся лишь до 7-12°С, на взморье – 13-14 градусов тепла. Днём облака снова уплотнятся, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер западного направления днём усилится. Термометры днём вновь покажут лишь 16-21 градус тепла.
В пятницу с запада придёт массив более плотных облаков. Установится облачная с прояснениями погода, а днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Юго-западный, западный ветер вновь усилится, ночью на взморье, а днём в большинстве районов его порывы составят 15-18 метров в секунду. Ночью температура снизится до 8-13, на взморье – 14-15 градусов, днем поднимется лишь до 15-20 градусов тепла.
Большая вероятность, что в субботу дожди пройдут в большинстве районов, ночью обильнее, днём реже. А в воскресенье дождь может идти на протяжении нескольких часов. В субботу погода может быть скорее ветреной, в воскресенье – более спокойной. Температура как в субботу, так и воскресенье ожидается похожей на пятничную.
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