После рекордной жары – внезапные изменения

В этом году июнь был очень жарким, однако вскоре погода значительно изменится. Сегодня ещё будет тепло, но оставшаяся часть этой недели будет очень прохладной, погода будет напоминать скорее конец весны или начало лета.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

В понедельник днем ожидается переменная облачность с частыми прояснениями. На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь местами, с большей вероятностью в западных районах, к вечеру пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Подует порывистый ветер западного направления, его порывы местами составят 15-18 метров в секунду. Температура днём в большинстве районов поднимется до 25-30 градусов тепла, однако на взморье и в Жемайтии столбики термометров не поднимутся выше 20-24 градусов.

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Во вторник ночью более плотные облака придут в западную часть страны, в восточной части прояснений будет больше. Местами, чаще всего в западной части страны, пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. Юго-западный, западный ветер не утихнет, на взморье его порывы составят 15 метров в секунду. Температура ночью ещё не упадет ниже 13-17 градусов.

Во вторник днём установится облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут в большинстве районов. Местами возможны грозы. Юго-западный, западный ветер во второй половине дня станет еще более порывистым, усилившись в большинстве районов до 15-18 метров в секунду. В страну придут свежие воздушные массы, поэтому температура не поднимется выше 18-23 градусов.

В среду ночью облака понемногу рассеются, в большинстве районов возможны кратковременные дожди. Подует ветер средней силы западного направления, местами его порывы составят 15-17 метров в секунду. Утром похолодает до 9-14 градусов. Облака вновь уплотнятся, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер останется сильным, местами его порывы составят 15-17 метров в секунду. Днём будет очень прохладно, температура поднимется лишь до 16-21 градуса тепла.

В четверг ночью небеса облака рассеются, кратковременные дожди возможны лишь местами. Ветер западного направления утихнет. В ясную и спокойную ночь воздух быстро охладится, утром столбики термометров поднимутся лишь до 7-12°С, на взморье – 13-14 градусов тепла. Днём облака снова уплотнятся, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер западного направления днём усилится. Термометры днём вновь покажут лишь 16-21 градус тепла.

В пятницу с запада придёт массив более плотных облаков. Установится облачная с прояснениями погода, а днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Юго-западный, западный ветер вновь усилится, ночью на взморье, а днём в большинстве районов его порывы составят 15-18 метров в секунду. Ночью температура снизится до 8-13, на взморье – 14-15 градусов, днем поднимется лишь до 15-20 градусов тепла.

Большая вероятность, что в субботу дожди пройдут в большинстве районов, ночью обильнее, днём реже. А в воскресенье дождь может идти на протяжении нескольких часов. В субботу погода может быть скорее ветреной, в воскресенье – более спокойной. Температура как в субботу, так и воскресенье ожидается похожей на пятничную.

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