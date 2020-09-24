После рекордного тепла в Литву идут дожди

В среду в Литве в некоторых городах был побит температурный рекорд. Рекорд на несколько десятых градуса был побит в Биржай, Клайпеде, Лаукуве, Паланге, Шяуляй, Расейняй, Шилуте и Тельшяй (было от 22 до 25 градусов).

Солнечной погода в Литве тоже будет недолго.

В ночь на 24 сентября осадков не было. В этот день во второй половине дня дожди пойдут на западе, местами прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 21–26 градусов.

25 сентября небольшие дожди пойдут в основном на западе. Ночью будет 10–15, днем 20–25 градусов тепла.

26 сентября ночью местами пройдут дожди. Ночью будет 12–17, днем 21–26 градусов тепла.

27 сентября днем дожди ожидаются в большинстве районов. Ночью будет 13–17, днем 19–24 градусов тепла.

28 сентября ночью дожди будут идти во многих районах, днем осадки прогнозируют лишь местами. Ночью будет 9–14, днем 14–18 градусов тепла.