После рекордного тепла – резкие перемены: дождь и сильный ветер

В четверг: осадков не ожидается, будет малооблачно, во многих районах воздух прогреется до 25–27 градусов. На западе страны, у моря температура поднимется всего до 22–23 градусов.
В пятницу: днем прогнозируют 23 градуса, местами до 28. Вечером дожди пройдут лишь на западе страны.
В субботу: с этого дня наступит осень. температура воздух составит всего 14–19 градусов. В ночь на субботу в Литву придет холодный атмосферный фронт, он принесет осадки, поэтому ночь будет дождливой. На востоке Литвы дожди будут идти и в первой половине дня. Позже облака рассеются, но небольшой дождь возможен в разных районах.
В воскресенье: днем будет 14–16 градусов тепла. Начало следующей недели будет холодным, ветреным и дождливым.
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