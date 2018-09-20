После рекордного тепла – резкие перемены: дождь и сильный ветер

В среду в Литве в большинстве районов было рекордное тепло, температура поднялась до 26-27 градусов. Такая температура продержится еще несколько дней, однако уже со среды в Литвы придет настоящая осень, пишет lrt.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

В четверг: осадков не ожидается, будет малооблачно, во многих районах воздух прогреется до 25–27 градусов. На западе страны, у моря температура поднимется всего до 22–23 градусов.

В пятницу: днем прогнозируют 23 градуса, местами до 28. Вечером дожди пройдут лишь на западе страны.

В субботу: с этого дня наступит осень. температура воздух составит всего 14–19 градусов. В ночь на субботу в Литву придет холодный атмосферный фронт, он принесет осадки, поэтому ночь будет дождливой. На востоке Литвы дожди будут идти и в первой половине дня. Позже облака рассеются, но небольшой дождь возможен в разных районах.

В воскресенье: днем будет 14–16 градусов тепла. Начало следующей недели будет холодным, ветреным и дождливым.

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