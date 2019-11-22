С DELFI связалась пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене. В письме она сообщила, что Симонавичюс "зарегистрирован в их базе". В письме просили предоставить его контактные данные, которыми Служба занятости не располагает.

Сам Симонавичюс сказал, что не мог оставить номер телефона, поскольку у него не было ни телефона, ни денег на его покупку.

Янкаускене сказала, что появился работодатель, который может и дать работу, и предоставить мужчине жилье. "Сегодня Служба занятости договорилась с работодателем, который предоставит жилье и даст работу", – сказано в письме.

Представитель Службы занятости не сообщила DELFI, что это за работа.

Симонавичюс сказал DELFI, что сегодня его на собеседование пригласили представители одной из торговых сетей.

"Я пытаюсь цепляться за жизнь. Понимаете, я остался без жилья, сплю в аэропорту, поскольку еще готовят документы для жизни в специальном месте для людей, у которых нет жилья, но эти документы лежат в муниципалитете. Одним словам, в Литве человек не очень важен", – обратился в редакцию DELFI с просьбой о помощи 52-летний Ирмантас Симонавичюс.

Встреча с Ирмантасом состоялась в аэропорту. Мужчина опрятно одет, даже не подумаешь, что он - бездомный.

Он смело и последовательно рассказал свою историю.

Ирмантас рассказал, что лишился крыши над головой в сентябре. Он лишился работы. Мужчина работал поваром в одном кафе и снимал комнату.

"Когда я устроился на работу, снял квартиру, а когда лишился работы, остался без жилья. У меня ничего не осталось. Близких нет, я один. Не с кем и посоветоваться. Я обращался практически во все организации, есть такая организация (инвалидов – DELFI) Giedra, она мне немного помогает, но и они бессильны. Я обращался в Службу контролера равных возможностей - как об стену", - рассказал он.

Ирмантас трудоспособен лишь на 50% (инвалидность он получил 6 лет назад). Поэтому ему сложно найти работу. Кроме того, работодатели быстро отказываются от его услуг. Мужчина подозревает, что работодатели пользуются его нетрудоспособностью.

"Я инвалид третьей группы. Я трудоспособного возраста, 52 года. Куда бы не пошел работать, везде сталкиваюсь с насмешками, психологическим насилием. Используют человека.

Я работал в одном ресторане. Им надо было трудоустроить инвалида. Взяли меня на испытательный срок, я проработал этот срок, но им, как оказалось, нужны были лишь документы, свидетельствующие о 50% трудоспособности. Потом я им уже не был нужен", – сказал Ирмантас. Зачем им это было нужно, Ирмантас не мог сказать, заметил, что такие в Литве законы.

"Я опять обратился в Службу занятости, а они мне предлагают того же работодателя. Значит, им все же нужен работник. Не знаю, может я виноват, но я хочу работать, а сталкиваюсь с тем, что продержат несколько месяцев и все. Не могу найти постоянную работу", – поделился своими проблемами мужчина.

Ирмантас рассказал, что работодатели оказывают давлением требуя уйти с работы по собственному желанию. Он боялся, что если его попытаются уволить по какой-либо статье, то найти новую работу будет еще сложнее, поэтому и поддался. Журналист отмечает, что сейчас данные о причине увольнения получает только "Содра".

Ирмантас рассказал, что все его вещи остались в квартире, где он снимал комнату, в Виршулишкес, потому что ему негде их хранить.

Сейчас доходы Ирмантаса составляют 83 евро – это пособие по инвалидности. Мужчина рассказал, что первые 15 дней после того как лишился жилья, он жил в лесу, где не мог заснуть, ухудшилось состояние здоровья, пришлось обращаться к врачу. Ирмантас три недели провел в больнице. Там он рассказал о своих проблемах социальному работнику. Женщина помогла ему заполнить документы на получение места в специальном доме для людей, у которых нет своего жилья.

В Вильнюсе в таком заведении, находящемся в Валакампяй есть 34 места для людей с легкой или средней формой недееспособности - созданы домашние условия жизни, людям помогают социальные работники и их помощники.

"В больнице я встретился с женщиной. Меня выписали в пятницу, одну ночь я провел у нее дома, но она живет в одной комнате с дочерью и сыном. У них я смог принять ванну, переночевать. Но я увидел, что они живут стесненно и не мог злоупотреблять.

Женщина предложила мне поехать к ее матери в Шакину. Я сначала думал звонить, но потом понял, что там я умру, там нет работы. Вот и ищу здесь что-нибудь, но пока безуспешно", – сказал собеседник.

Ирмантас сказал, что поиск работы был осложнен тем, что у него долго не было мобильного телефона.

"Служба занятости говорит, что найти работу при моей инвалидности сложно, но поскольку я готов на любую работу, шансы выше. Я особые надежды на Службу занятости не возлагаю, сам пытаюсь что-то делать. А мне уже столько лет, что становится все сложнее. Я ищу любую работу, могу быть сторожем, ухаживать за кем-то", – сказал Ирмантас.

Служба помощи недееспособным Giedra посоветовала временно поселиться в ночлежном доме.

"Я поехал в ночлежный дом на ул. Лянку, а там вообще (живут – DELFI) всякие наркоманы, алкоголики, вши, вонь страшная. Не хочу я, у меня с документами все в порядке – и паспорт, и карта ID, все. Пошел я туда, а мне охранник говорит: "Что вы, вы здесь всего лишитесь", - рассказывал мужчина.

Пока Ирмантас ночует в аэропорту. По его словам, из здания железнодорожного вокзала его выгоняют. "Но ведь в аэропорту тоже есть охрана", – заметила журналист. "Да, но ко мне она относится хорошо", – сказал Ирмантас.

Вильнюсский муниципалитет подтвердил, что Ирмантас обратился с просьбой предоставить ему место жительства в Savi namai. На этой неделе специальная комиссия будет решать этот вопрос. Если комиссия примет его заявку, то его поставят в очередь.

Пресс-секретарь муниципалитета Неринга Колкайте сказала, что очередь туда большая - сейчас это 18 человек. "Но мы можем предложить место в специальном заведении общины Giedra в деревне Магунай (Швенченский район), где есть свободные места", – сказано в ответе.

Кроме того, представитель муниципалитета указала, что в Вильнюсе есть несколько ночлежных домов - на ул. Вилкпедес, 12, Лянку 1/12.

После интервью Ирмантас связался с журналистом и сказал, что взял в долг 50 евро, чтобы хотя бы несколько ночей провести в мотеле. Работу он пока не нашел, но все еще надеется, что работодатель найдется.