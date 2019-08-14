Депутат Пуйдокас был избран в Алексотасском-Вилиямопольском избирательном округе, в который входит и Лампеджяй. Поэтому когда на портале DELFI появилась статья "Бизнес мэра Каунаса: было озеро – сейчас появятся дома", посвященная, возможно, незаконным действиям Каунасской мэрии у озера Лампеджё, Пуйдокасу стали звонить местные жители.
Жители интересуются ситуацией с февраля, когда в Каунасском горсовете в спешном порядке решили корректировать особый план заповедника слияния Невежиса и Немана. Уже тогда появились вопросы о возможно незаконных работах на берегу озера. Жители Лампеджяй считают, что база для гребли была только прикрытием для основной цели. На самом деле, возможно, цель была иной: на деньги ЕС и города привести в порядок и улучшить имущество, принадлежащее семье Матийошайтиса (журналисты выяснили, что грунт высыпали на берегу в том месте, где в начале этого года компания VICI Investments – ее акционер Матийошайти, а директор его сын Шарунас - зарегистрировала 15 участков под строительство жилых домов).
Депутат Пуйдокас обратился в Генпрокуратуру Литвы, в Министерство охраны окружающей среды и в Государственную комиссию по служебной этике с просьбой начать расследование в связи с информацией, содержащейся в статье, рассмотреть бездеятельность чиновников, защитить общественный интерес, а также оценить действия мэра Каунаса и его сына, который является членом горсовета. Как жители Лампеджяй, так и остальная часть общества хочет знать правду, хочет, чтобы такие случаи были расследованы.
Пуйдокас напоминает: "Надо обратить внимание на то, что представленная в статье информация напоминает информацию о поместье Виюнеле в Друскининкай, поэтому я надеюсь, что как министерство охраны окружающей среды, так и Генпрокуратура не будут применять двойные стандарты и будут одинаково справедливо и принципиально защищать общественный интерес и в данном случае".
После публикации на DELFI депутат Пуйдокас обратился в Генпрокуратуру: история как с поместьем Виюнеле
Во вторник на портале DELFI появилась информация о том,...
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