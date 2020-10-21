21 октября небольшие дожди пройдут во многих районах. Ночью местами прогнозируют туман. Ночью было 2–7 градусов, на взморье до 9 градусов, на северо-востоке местами заморозки до 0–2 градусов, днем будет 7–12 градусов тепла.

22 октября ночью во многих районах пройдут дожди, днем осадки местами ожидаются и на северо-западе. Ночью 5–10, днем 13–17 градусов тепла.

23 октября ночью время от времени будут идти дожди, днем небольшие дожди ожидаются во многих районах. Ночью 8–12, днем 11–15 градусов тепла.

24 октября ночью местами пройдут небольшие дожди, днем также прогнозируют осадки. Ночью будет 4–9, днем 9–14 градусов тепла.

25 октября во многих районах, днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 4–9, днем 9–13 градусов тепла.