После приема в вузы Литвы свободно много бесплатных мест, половина – на инженерных специальностях

После общего приема в высшие учебные заведения Литвы остались незанятыми тысячи финансируемых государством мест - не нашлось достаточного количества молодых людей, которые пожелали бы стать инженерами и технологами.
Klaipėdos universiteto studentai
© Organizatorių nuotr.

Президент Литовской ассоциации высших школ для организации общего приема Пранас Жилюкас сказал BNS, что больше всего незанятых финансируемых государством мест осталось на инженерных и технологических специальностях.

"В колледжах осталось более 4 тысяч финансируемых государством мест, в университетах - около 800. Половина их - на инженерных и технологических специальностях, а остальные - во многих группах понемногу", - сказал BNS в понедельник П. Жилюкас.

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Он сказал, что недостаточную популярность инженерных и технологических специальностей среди поступающих можно было прогнозировать с учетом выбора экзаменов.

"Это очень сильно коррелирует с выбором государственных экзаменов на аттестат зрелости, потому что было видно, что, скажем, экзамен по химии сдавали всего 5% абитуриентов", - сказал П. Жилюкас.

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