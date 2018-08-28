После приема в вузы Литвы свободно много бесплатных мест, половина – на инженерных специальностях

Президент Литовской ассоциации высших школ для организации общего приема Пранас Жилюкас сказал BNS, что больше всего незанятых финансируемых государством мест осталось на инженерных и технологических специальностях.
"В колледжах осталось более 4 тысяч финансируемых государством мест, в университетах - около 800. Половина их - на инженерных и технологических специальностях, а остальные - во многих группах понемногу", - сказал BNS в понедельник П. Жилюкас.
Он сказал, что недостаточную популярность инженерных и технологических специальностей среди поступающих можно было прогнозировать с учетом выбора экзаменов.
"Это очень сильно коррелирует с выбором государственных экзаменов на аттестат зрелости, потому что было видно, что, скажем, экзамен по химии сдавали всего 5% абитуриентов", - сказал П. Жилюкас.
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