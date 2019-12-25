После праздников ожидается похолодание

Во второй день Рождества погода также будет оставаться влажной. В некоторых местах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами туман. Ветер северо-западный, северный. Ночью температура опустится до 0 градусов. Самая низкая температура будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Из-за такое коварной температуры в некоторых местах образуются обледенения. В течение дня температура будет от 1 до 5 градусов тепла.
Погода станет еще прохладнее после праздников. Ожидаются обледенения. Дождь сменится слякотью и снегом.
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