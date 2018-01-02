GRYNAS.lt перед Рождеством провел опрос, чтобы выяснить, какие елки наряжают жители Литвы. Результаты показали, что большинство участников опроса (35%) намеревались украшать искусственную елку. Живую украшали 22% респондентов, елку в горшке – 8%, еловую лапу – 21%, а 14% вообще не ставили елку.

Опрос показал, что многие предпочитают наряжать искусственные елки, чтобы после праздников не было проблем с их утилизацией.

GRYNAS.lt напоминает, что после праздников елки нельзя оставлять у подъездов и контейнеров с бытовыми отходами, если не было такой договоренности с компанией, которая вывозит мусор. За нарушение этого порядка грозит штраф в размере 20-80 евро.

По словам специалиста Министерства охраны окружающей среды Симоны Куликаускене, живые елки в горшках надо посадить. Если такой возможности нет, тогда елку надо доставить на площадку, где собирают отходы пригодные для компостирования. Адреса таких площадок можно найти здесь.

В Литве можно сдавать елки, которые будут использованы как биотопливо. В прошлом году жители принесли в специальные контейнеры 890 куб. м зеленых отходов, которые использовали для производства теплоэнергии. В скором времени появится список мест, где подобные контейнеры установят в этом году.

Сртарые искусственные елки жители должны сдать на площадках, где принимают крупногабаритные отходы. Маленькие искусственные елки можно выбросить в специальные сортировочные контейнеры для пластика, но перед этим нужно проконсультироваться по этому вопросу с компанией, вывозящей эти отходы.