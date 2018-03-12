В организме более половины нетрезвых водителей было 1,5 промилле, этим 66 лицам грозит уголовная ответственность.

Немало нетрезвых водителей в минувшие выходные задержали благодаря бдительным гражданам – заметив нетрезвых водителей, они сообщили о них в полицию. У каждого 10 нетрезвого водителя не было прав на вождение.

8 марта остановили 9 водителей, в организме которых было больше 1,5 промилле, треть нарушителей – женщины. 10 марта было остановлено 35 нетрезвых водителей.