8–11 марта полиция на дорогах Литвы проводила усиленный контроль, проверяла водителей на трезвость. За четверо суток выявили 133 пьяных водителей, сказано в сообщении для СМИ. 17 пьяных водителей стали виновниками ДТП, в которых пострадали 5 человек.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Erikas Skardžius

В организме более половины нетрезвых водителей было 1,5 промилле, этим 66 лицам грозит уголовная ответственность.

Немало нетрезвых водителей в минувшие выходные задержали благодаря бдительным гражданам – заметив нетрезвых водителей, они сообщили о них в полицию. У каждого 10 нетрезвого водителя не было прав на вождение.

8 марта остановили 9 водителей, в организме которых было больше 1,5 промилле, треть нарушителей – женщины. 10 марта было остановлено 35 нетрезвых водителей.

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