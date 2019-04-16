После пожара в Соборе Парижской Богоматери католический архиепископ Вильнюса - митрополит Гинтарас Грушас призвал жителей Литвы переосмыслить и свою веру.
Gintaras Grušas
© DELFI / Karolina Pansevič

Он сказал, что реакция верующих во всем мире на пожар показала, что "люди возвращаются к своим корням".

"Пока корни живы, дерево может ожить. Так что я очень хочу пожелать и призвать всех молиться, молиться за парижский собор, молиться за верующих и жителей Франции, молится, чтобы никто не опускал рук и чтобы эта святыня была восстановлена во всей красе, но также не забывать и своих корней", - сказал Г. Грушас журналистам в Кафедральном соборе Вильнюса.

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"У нас в Литве есть и очень красивые храмы, но наша первая связь - с нашей верой", - добавил он.

"Я желаю, чтобы это происшествие, которое является просто большим несчастьем, стало и для нас побуждением в эти дни, в праздничное Пасхальное триденствие, в торжество, стало рефлексией о нас, нашей вере, наших корнях и чтобы мы тоже не опускали руки", - сказал архиепископ.

По словам Г. Грушаса, пожар, произошедший в преддверии Пасхи помогает задуматься, что "есть смерть, есть несчастья, но этим не заканчивается".

"Есть и воскресение, есть и надежда, и это объединяет общества", - отметил архиепископ.

Должностные лица говорят, что пожар, разоривший собор Нотр-Дам де Пари - скорее всего, несчастный случай.

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