Он сказал, что реакция верующих во всем мире на пожар показала, что "люди возвращаются к своим корням".
"Пока корни живы, дерево может ожить. Так что я очень хочу пожелать и призвать всех молиться, молиться за парижский собор, молиться за верующих и жителей Франции, молится, чтобы никто не опускал рук и чтобы эта святыня была восстановлена во всей красе, но также не забывать и своих корней", - сказал Г. Грушас журналистам в Кафедральном соборе Вильнюса.
"У нас в Литве есть и очень красивые храмы, но наша первая связь - с нашей верой", - добавил он.
"Я желаю, чтобы это происшествие, которое является просто большим несчастьем, стало и для нас побуждением в эти дни, в праздничное Пасхальное триденствие, в торжество, стало рефлексией о нас, нашей вере, наших корнях и чтобы мы тоже не опускали руки", - сказал архиепископ.
По словам Г. Грушаса, пожар, произошедший в преддверии Пасхи помогает задуматься, что "есть смерть, есть несчастья, но этим не заканчивается".
"Есть и воскресение, есть и надежда, и это объединяет общества", - отметил архиепископ.
Должностные лица говорят, что пожар, разоривший собор Нотр-Дам де Пари - скорее всего, несчастный случай.
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