В четверг Сейм принял выдвинутые правительством поправки к законам об акцизах: за него проголосовали 65 членов Сейма, "против" были –11, а воздержались 25.

Глава Комитета по бюджету и финансам, "аграрий" Викторас Ринкявичюс заверил, что повышение акциза не увеличит долю теневой экономики, либо это повышение, по его мнению, будет "очень незначительным".

Член Смешанной группы членов Сейма Аушрине Армотайте указала, что пачка нагревательного табака в Литве в следующем году в Литве будет стоить 3,75 евро.

"В Беларуси она стоит 1,63 евро, в Калининграде – 2,15 евро, в Польше – 3,25 евро, в Латвии – 3,40 евро", – сравнила А. Армонайте.

Минифин планирует, что дополнительные сборы этого акциза должны составить 6 млн евро в год.

Министерство подсчитало, что при повышении акциза на 65%, продукты нагревательного табака подорожают на 33 цента.