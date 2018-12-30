Такую инициативу министерство рассматривало после ДТП, которое произошло в апреле 2018 года.

Сейчас представители министерства отмечают, что такие действия противоречат закону Евросоюза о защите персональных данных.

"Министерство считает, что предание огласи данных о водителях, совершивших ДТП в нетрезвом виде, без согласия этих людей - незаконно", – сказано в ответе министерства.

Министерство процитировало принятый в мае закон о защите персональных данных, в котором сказано, что такие действия законны только в том случае, если человек дал свое согласие.

В апреле нетрезвый водитель за рулем автомобиля каршеринговой компании City Bee совершил ДТП в столице Литвы, в ДТП погибла женщина, ехавшая в автомобиле такси.

После ДТП министерство рассматривало возможность в обязательном порядке устанавливать на арендуемых автомобилях алкозамки, такую поправку предлагал депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Однако парламент вернул поправки на доработку. Комитет по праву и правопорядку указал, что арендуемые автомобили представляют собой лишь небольшую часть транспортных средств, участвующих в движении, кроме того, нет статистики, доказывающей, что именно арендуемые автомобили чаще всего становятся участниками ДТП по вине пьяных водителей.

Поэтому такое требование - непомерно большое бремя для бизнеса.

Парламент сейчас рассматривает закон, который с 2020 года узаконит использование алкозамков.

Согласно предложению, правоохарна сможет назначать одну из двух мер административного взыскания назначать водителю, который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Выбор будет и у самого нарушителя - штраф с лишением прав на длительное время или на более короткий срок с условием, что потом он будет управлять автомобилем с алкотестером (такой водитель получит права с ограничением - код 69).