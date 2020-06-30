После последней грозы: местами достигнут показатель катастрофического метеорологического явления

"По данным Каунасской метеорологической станции, за 9 ч. выпало 50,6 мм, Мариямпольской метеорологической станции, за 11 ч. – 52,1 мм, Шяуляйской, за 9 ч. – 63,0 мм, Йонавской станции, за 12 ч. – 53,0 мм, Немаюнской, за 12 ч. – 66,0 мм и был достигнут катастрофический показатель метеорологического явления (когда за 12 о меньше часов выпадает 50–80 мм), а в Лазияй, за 11 ч. - 104,2 мм осадков - это катастрофический показатель метеорологического явления (если за 12 ч. или более короткий срок выпадает 80 мм осадков)", – сказано на фейсбуке.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что 30 июня во многих районах пройдет дождь, местами с грозами. Воздух прогреется до – 19–24 градусов.

В ночь на 1 июня на северо-западе и на севере пройдут дожди, днем небольшие дожди, возможны грозы. Ночью будет – 11–16, днем – 18–23 градусов тепла.