В Друскининкай женщина (редакции имя известно) поехала с подругой и 4 малолетними детьми.

Женщины остановились в санатории Eglė. Самой обстановкой женщины были довольны, но неожиданно начались неприятности.

Сначала женщин возмутило общение персонала. "Если опоздаешь на процедуру на 2-3 минуты, грубым тоном спрашивали: Ну, и который сейчас час?", - рассказала женщина, заметив, что деликатности персоналу не хватает.

По ее словам, иногда во время процедур в кабинет заходили коллеги работника. "Во время процедуры рядом должен находиться только тот, кто с тобой работает, не должно быть посторонних, у которых появилась свободная минутка", – сказала женщина.

"Мы с подругой пошутили, вспомнив детство, когда воспитатели в детских садах не считались с детьми и не проявляли элементарного уважения. Но потом произошел серьезный инцидент", - рассказала женщина.

Это случилось с ее подругой. "Я сразу поняла, что что-то случилось. По ее лицу после массажа. Массажист, работающий в санатории всего месяц, перешел все границы. Шок был неописуемый. Он домогался ее", – сказала женщина (DELFI она рассказала подробно о деталях происшествия, но не захотела, чтобы это предавали огласке).

По ее словам, подруга после массажа плохо себя чувствовала, плакала, винила себя.

Женщины обратились в администрацию.

"Заместитель директора принесла извинения. Но потом прибавила, что мы понесли только моральный урон. Что значит "только"? Главврач в качестве компенсации предложил посетить банную зону", – удивлялась женщина.

Правда, им обещали подумать над тем, как поступить в такой ситуации, но больше с ними никто не связывался.

Женщина прибавила, что это был не единственный инцидент. Одна из женщин с детьми пошла в находящийся рядом парк скульптур, откуда их прогнал человек с метлой, якобы дети слишком шумели(было 11.00 ч. утра).

"До той минуты я держалась спокойно. Я знала, что должна сохранять спокойствие. Но в тот момент, когда адекватный с виду мужчина начал кричать на детей, потом унижать меня (я с двумя из детей стала говорить по-русски) и по-русски говорить, где я, по его мнению, должна оказаться, в тот момент я не сдержалась", - заметила женщина, прибавив, что оскорбили не только ее, но и детей.

"Последние слова: наделала детей, а воспитать не можешь, многодетная, – цитировала мужчину женщина. – Тут во мне что-то взорвалось. Напряжение вылилось в слезы".

"Отреставрированные стены и современные технологии, к сожалению, не гарантируют психическое здоровье, отсутствие стереотипов", – сказала она, заметив, что отдыхать на родине больше не намерена.

"Когда в следующем году встанет дилемма: ехать за границу или пытать счастья в Литве, я экономику своей страны поддерживать не буду. Я повезу детей туда, где они будут видеть, что физическая и психологическая безопасность человека - это важнейшая ценность", - заметила она.

DELFI связался с пресс-секретарем санатория Eglė Гуодой Сташайтите, которая подтвердила, что об инциденте администрации известна.

"Мы сожалеем в связи со сложившейся ситуацией и подтверждаем, что об этой ситуации администрации санатория Eglė известно. Было незамедлительно начато внутреннее расследование", – сказала Сташайтите.

Ничего о массажисте Сташайтите не стала комментировать, но заметила, что у них работают только профессионалы: "АО санатория Eglė - это учреждение, у которого есть лицензия на предоставление лечебных и оздоровительных процедур. Мы добиваемся, чтобы все услуги в нашем санатории были высшего качества и чтобы их предоставляли профессионалы в своей области".

Женщина жаловалась и на мужчину в парке, который ругал ее и детей. Сташайтите заметила, что эта территория санаторию не принадлежит.

"Очень жаль, что рядом с санаторием Eglė произошел такой неприятный инцидент. Парк деревянных скульптур рядом с санаторием - не наша собственность. Женщину об этом информировали, – сказала Сташайтите. – Мы хотим напомнить, что на территории санатория есть специальная детская площадка, а также бесплатная детская комната для клиентов".