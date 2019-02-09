В договоре были данные другого лица – персональный код, адрес, номер счета, код для идентификации, коды для подключения, поэтому она при желании могла подключиться к чужому счету.

Ева сразу же обратилась в банк Luminor, однако работников эта ситуация не заинтересовала, пока женщина не оставила обращение на странице банка в фейсбуке. Только после этого ей позвонили и попросили прийти в банк.

Банк Luminor проводит внутреннее расследование и признает, что на усилия клиента отреагировали недостаточно оперативно.

Поскольку у Евы уже был счет в банке и договор с банком, но не было документов для подключения, она в договор в отделении банка не углублялась и ошибку заметила только дома. Обнаружив ошибку, она сразу же позвонила в банк. Была пятница, автоответчик сказал, что ей перезвонят. Перезвонили только в понедельник. Едва начался разговор, как прервалась связь, больше Еве никто не позвонил.

Ева не только звонила в банк, но выслала письмо и оставила сообщение на странице банка в фейсбуке.

Банк Luminor отреагировал только тогда, когда Ева написала в фейсбук. Ее попросили приехать в банк.

DELFI обратился к пресс-секретарю банка Luminor Гедре Бельските. Она сказала, что в банке начато внутреннее расследование.

"С целью обеспечения безопасности в подобных случаях мы всегда блокируем возможность подключения к э-банкингу. Поэтому мы всегда просим клиентов сообщать, если они случайно получили чужие документы.

В банке проводится внутреннее расследование, выясняем, в каком звене не соблюли требования безопасности и правила. Если выяснится, что был нарушен закон о конфиденциальности, будут предприняты соответствующие действия, установленные в регламенте, например, информируем Инспекцию по защите данных", – сказала она.

Бельските признала, что коммуникация с клиентом Luminor была неправильной.

"На самом деле сначала неправильно реагировали на попытки клиента связаться с банком.

Мы сожалеем и приносим наши извинения за некачественное обслуживание. Мы делаем все возможное, чтобы подобное не повторилось, у нас есть внутренние правила, работников, работающих с клиентами, постоянно обучаем, учим обращаться с персональными данными.

В банке утверждены высокие стандарты качества обслуживания клиентов, однако из-за ошибок работников подобное иногда случается", – признала Бельските.