Линас рассказал, что он решил помыть машину в туннельной мойке компании Švaros broliai. Он выбрал простой вариант по цене чуть больше 5 евро.

После процедуры он стазу же уехал, даже не выходя из машины. Едва он выехал с территории мойки, Линас понял, что на работу вовремя вернуться не сможет. На перекрестке водитель соседней машины стал махать ему руками, просил открыть окно. Линас услышал от него, что задний бампер у его Mercedes-Benz вот-вот отвалится.

"Я сначала не поверил, но вышел из машины и увидел, что машина повреждена", – сказал Линас.

Apgadintas "Mercedes-Benz" © Skaitytojo nuotr.

Сразу же он вернулся на мойку и объяснил работникам, Однако один из работников ответил ему, что эти повреждения машина получила не на мойке, а за ее пределами, после того как Линас уехал.

Тогда Линас предложил посмотреть записи видеокамер, но этого не потребовалось - другой работник предложил заполнить акт и указать нанесенные повреждения. По словам Линаса, был нанесен ущерб на сумму 740 евро.

DELFI связался с ЗАО Švaros broliai. Представитель компании Аугусте Милюте-Зинкявичене сказала, что компания об этом случае знает и все документы переданы компании, которая расследует происшествия. Пока обстоятельства оценивают эксперты, никакой больше информации она предоставить не может.

"В таких случаях мы всегда тщательно расследуем происшествие. Сначала просматриваем видео, на нем видно, каким был автомобиль, когда приехал, и каким он уехал. Потом все материалы направляем экспертам. Далее решаем вопрос индивидуально", – сказала она.