Планировалось, что самолет сядет в Вильнюсе в 00.40 ч., но потом рейс отложили на более позднее время.
"Такая задержка связана с тем, что 8 пассажиров прибудут в Хитроу из Манилы в 19 ч., а самолет в Вильнюсе вылетает из Станстеда", – сказала пресс-секретарь министра Алдон-Виолета Гринене.
Представитель организатора рейса Kidy Tour Вилма Вайтекунайте сказала, что большая группа людей хотела прилететь из Дублина, но разрешение на этот рейс не было получено.
Министерство указало, что эти рейсы организуют по инициативе частных перевозчиков и каждый случай рассматривается очень тщательно.
"Такие рейсы предназначены для граждан Литвы, которые застряли в дальних странах, им там негде жить, также это помощь социально уязвимым соотечественникам", – указало министерство.
Во вторник в Литве не садился ни один самолет.
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