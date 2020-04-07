aA
В среду ночью в Вильнюсский аэропорт прилетит самолет из Лондона с 220 гражданами Литвы на борту. Во вторник должен был прилететь также самолет из Дублина, но Министерство транспорта не дало разрешения на этот рейс.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Планировалось, что самолет сядет в Вильнюсе в 00.40 ч., но потом рейс отложили на более позднее время.

"Такая задержка связана с тем, что 8 пассажиров прибудут в Хитроу из Манилы в 19 ч., а самолет в Вильнюсе вылетает из Станстеда", – сказала пресс-секретарь министра Алдон-Виолета Гринене.

Представитель организатора рейса Kidy Tour Вилма Вайтекунайте сказала, что большая группа людей хотела прилететь из Дублина, но разрешение на этот рейс не было получено.

Министерство указало, что эти рейсы организуют по инициативе частных перевозчиков и каждый случай рассматривается очень тщательно.

"Такие рейсы предназначены для граждан Литвы, которые застряли в дальних странах, им там негде жить, также это помощь социально уязвимым соотечественникам", – указало министерство.

Во вторник в Литве не садился ни один самолет.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Saulius Skvernelis, Gabrielius Landsbergis

Премьер-министр Литвы: точный порядок въезда в города на Пасху пока не установлен (10)

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Pasirašius Molotovo–Ribbentropo paktą. Iš kairės: J. von Ribbentropas, J. Stalinas ir V. Molotovas Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymas 1939 m. rugpjūčio 23 d. Prie stalo sėdi Viačeslavas Molotovas, už jo stovi Joachimas von Ribbentropas ir Josifas Stalinas.

Сейм Литвы призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России (308)

Парламент Литвы во вторник осудил проводимый Россией...

Парламент Литвы уполномочил правительство регулировать цены (14)

7 апреля парламент Литвы уполномочил правительство...

Премьер-министр Литвы: правительство намерено продлить карантин на две недели (125)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Из инфекционного отделения Сантаришкской больницы сбежала женщина, ее нашли дома (9)

7 апреля из инфекционного отделения Сантаришкской...

|Maža didelių žinių kaina