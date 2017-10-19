50 000 жителей Литвы, которые получили письма, уже получают зарплату большего размера. Фонд социального страхования ("Содра") за 4 месяца получил на 17 млн. евро больше взносов. На рост зарплат повлиял спрос на рабочую силу на рынке труда и общее увеличение зарплат.

С мая по август 18 000 жителей, получивших так называемые "вишневые конверты", стали получать зарплату больше минимальной. Зарплаты этих людей в среднем увеличились на 55%.

По данным "Содры", больше всего перемен наблюдается среди квалифицированных работников. Доходы увеличились у 5900 квалифицированных работников и операторов оборудования, у 3700 официантов и работников сектора услуг, у 3600 неквалифицированных работников, у 2600 инженеров, специалистов, техников, 1200 глав компаний и администраторов.

Старший советник "Содры" Юлита Варанаускене пояснила, что для тех людей, которые не сильны в ведении переговоров с работодателями, получение таких конвертов могло быть тем аргументом, которого им не хватало для улучшения своей ситуации.

"С другой стороны, это те люди, которые, возможно, и не были в курсе этих дел. Если это было их решением получать меньше доходов, чтобы платить меньше налогов, то это имеет последствия не только для "Содры", но и для них в будущем", - сказала Варанаускене.

Она отметила, что на повышении зарплат сказалось и улучшение общей экономической ситуации, а также напряжение на рынке труда - работодатели не хотят потерять работников.

"Другие ведомства также предприняли различные инициативы, чтобы воплотить в жизнь закон. По закону зарплата квалифицированных работников не может быть минимальной", - обратила внимание Варанаускене.

Она заметила, что стало меньше людей с зарплатой ниже минимальной. В сентябре таких было 141 000, а год назад немного больше 160 000.

Минимальная зарплата важна, так как полный стаж для получения пенсии считается только с минимальной зарплаты и выше. Если заработок у человека меньше, соответственно у него меньше и стаж.

По данным "Содры", в прошлом году у 25% новых пенсионеров не было необходимого стажа. А, к примеру, в Скуодасском, Игналинском, Юрбаркском, Шальчининкском, Калварийском и Кельмеском районе таких было почти 50%.

Люди без необходимого стажа получают пенсию около 158 евро. Средняя пенсия тех, у кого есть необходимый стаж, составляет 288 евро. В этом году 60 000 пенсионеров получает самые небольшие пенсии.

В мае "Содра" выслала 138 000 писем людям, которые в 2016 году получали минимальную зарплату или меньше минимума и поэтому не накопили необходимый стаж.

Идея "вишневого конверта" касалась только тех, кто работает по трудовым соглашениям. Проблема в том, что 3 из 5 людей,работающих на себя получали минимум или меньше минимума. Каждый третий адвокат, нотариус или пристав декларировал, что зарплата у него была минимальной или меньше минимума.

По словам директора "Содры" Миндаугаса Синкявичюса, в ближайшее время сосредоточатся на жителях, которые занимаются индивидуальной деятельностью.

"Больше половины таких жителей по той или иной причине платят небольшие налоги. Мы также будем продолжать предавать публичной огласке средние зарплаты в компаниях. Сейчас это стало удобнее – легче сравнить компании, действующие в той же сфере и в том же регионе. На конкурентоспособном рынке публичность – один из самых лучших методов борьбы с сокрытием доходов", – сказал Синкявичюс.